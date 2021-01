Francesco Monte si confessa a Verissimo: “Ho sofferto di attacchi di panico per un anno e mezzo”

Intervistato a Verissimo, Francesco Monte ha raccontato i suoi momenti più buii della sua vita, tra cui quello degli attacchi di panico

Nella nuova puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, Francesco Monte ha raccontato le sue fragilità, confessando di aver avuto un periodo davvero buio nella sua vita. Un periodo che è riuscito a risolvere grazie alla sua grande forza di volontà e coraggio.

“Ho sofferto di attacchi di panico per un anno e mezzo. Li ho vissuti in maniera molto forte”, ha confessato l’ex tronista di Uomini e Donne a Silvia Toffanin. “Ho fatto anche delle sedute dalla psicologa e parlandoci mi ha dato una serie di indicazioni sulle quali riflettere”, ha poi spiegato il bel tarantino, dichiarando di aver compreso che l’attacco di panico era dovuto a tante sensazioni compresse dentro di sé. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha confidato che sta vivendo un periodo felice della sua vita, poiché soddisfatto di come stanno andando i suoi progetti e di aver preso maggior consapevolezza di se stesso.

Francesco Monte ha inoltre raccontato del suo brano “Andiamo Avanti”, presentato a Sanremo Giovani 2021: “Una straordinaria opportunità, la strada ha preso una piega diversa, ma sono sempre contentissimo e super soddisfatto. E’ un percorso che ho iniziato da indipendente”. Il ragazzo ha poi spiegato di essere molto dispiaciuto di non essere stato scartato dalla commissione, ma allo stesso tempo di essere contento che gli abbiano dato l’opportunità, nonostante i pregiudizi. La “bocciatura” però non impedisce a Francesco di arrendersi: “La mia intenzione è riprovarci. Abbiamo un anno di lavoro nel buttar fuori materiale interessante”.

