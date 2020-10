Speranza e Alberto si lasciano a Temptation Island Nip: ecco cosa è successo tra loro un mese dopo il reality

È finita la storia d’amore tra Speranza e Alberto, un mese dopo Temptation Island Nip lei scopre che il 33enne ha sentito e visto Nunzia

È andata in onda ieri l’ultima puntata di Temptation Island Nip, Speranza e Alberto hanno lasciato il villaggio separati.

Tanta è stata la sofferenza provata da Speranza durante il percorso vissuto nel villaggio a causa dell’atteggiamento dell’ormai ex fidanzato. Alberto si è infatti avvicinato moltissimo alla single Nunzia, tra loro sono scattati anche alcuni baci, la loro complicità è stata palese sin dall’inizio.

Durante il falò di confronto finale il 33enne ha detto di provare un immenso sentimento per Speranza, ma non sente più di amarla ed è per questo che ha deciso di lasciare il villaggio da solo. La 32enne non è riuscita a trattenere le lacrime, dopo sedici anni di relazione lei è ancora molto innamorata di Alberto.

Dopo il confronto Alberto ha chiesto di vedere la single Nunzia, tra abbracci e tenerezze i due si sono dati appuntamento a Napoli dopo il reality.

Ecco cosa è successo tra Alberto e Speranza un mese dopo Temptation Island Nip

Ad Alessia Marcuzzi Speranza Capasso ha rivelato che Alberto subito dopo il reality ha provato in tutti i modi a recuperare il loro rapporto. Nel tentativo di riconquistarla l’ha riempita di telefonate e messaggi, lei non rispondeva. Il 33enne si è presentato a casa sua per parlare con lei e la sua famiglia, più volte si sono incontrati per parlare, ma ha precisato che non stanno insieme. Ha anche detto che Alberto non ha visto né sentito la single Nunzia.

La conduttrice alla 32enne ha fatto sapere che Alberto a Nunzia ha raccontato una versione diversa. Subito dopo è entrata nella stanza Nunzia per raccontare alcuni retroscena su Alberto. La ragazza ha svelato che lui l’ha più volte chiamata, con numero sconosciuto o con il numero del locale. A detta sua le diceva che doveva far calmare le acque e le critiche contro di lui per ripulire l’immagine dei suoi locali. Nunzia ha poi detto che Alberto le diceva che dormiva da Speranza ma in camere separate, le diceva di aspettarlo che dopo un po’ di tempo l’avrebbe lasciata.

C’è stato anche un incontro tra Nunzia e Alberto, i due hanno chiacchierato in auto e si sono anche baciati. Speranza ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione, fino alla fine l’ex fidanzato l’ha fatta soffrire. Poco dopo nella stanza è entrato anche Alberto, la Capasso rivolgendosi a lui ha detto: “Sei stato un attore fino all’ultimo. Quello che ho pensato e ho detto in questi giorni si è avverato. La vedevi e la sentivi con altri numeri era vero. Hai fatto un gioco proprio sporco sporco”.

Anche Nunzia c’è rimasta male perché pensa che Alberto abbia preso in giro sia lei che Speranza. Più volte gli aveva detto che non sarebbe stata la sua amante, gli ha anche impedito di comprare un’altra scheda per sentirsi serenamente perché lei non fa queste cose.

La Marcuzzi ha chiesto più volte al Alberto di dire la verità su ciò che ha fatto con le due donne, perché ormai è stato ‘beccato’. Lui ha ammesso di aver sbagliato, non solo nel villaggio ma anche dopo. Ha però più volte detto che dopo il reality ha sentito tanto la mancanza della fidanzata, ha capito di essere davvero innamorato di lei. Pensa che sia la donna della sua vita, nella puntata di ieri voleva chiederle di sposarlo. A detta sua sa da fuori il suo è sembrato un doppio gioco, ma dentro di lui non è così.

Speranza non crede più alle parole di Alberto e non sembra essere l’unica. Lui è consapevole che ormai sia troppo tardi, ma ha continuato a dire di essere innamorato di lei e di aver capito che è la donna della sua vita. La loro relazione durata ben 16 anni sembra essersi conclusa ieri in modo definitivo. Lui riuscirà a riconquistare Speranza? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui