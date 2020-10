Giorgio Manetti parla della relazione tra Tina Cipollari e Vincenzo: “Insieme si completano”

Giorgio Manetti parla della sua amicizia con Tina Cipollari e dice la sua sulla storia d’amore tra l’opinionista e Vincenzo

Si torna a parlare del rapporto tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari, dopo l’addio dell’ex cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne i due continuano ad essere amici.

Da poco sono stati paparazzati a Firenze durante un loro incontro casuale. La nota opinionista di Uomini e Donne era insieme al fidanzato Vincenzo, Manetti era invece insieme alla sua compagna Caterina.

A Uomini e Donne era nata una bella amicizia tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari. In passato qualcuno pensava che tra i due ci fosse un flirt clandestino, entrambi hanno però sempre negato dicendo di essere solo amici. Quando i due si sono rivisti casualmente per le vie di Firenze si sono salutati in modo affettuoso, segno che sono ancora oggi in ottimi rapporti dopo il programma.

Intervistato dal settimana Nuovo Tv Giorgio Manetti ha parlato del rapporto tra la Cipollari e il fidanzato Vincenzo. Queste le sue parole: “Sono attaccati l’uno all’altra e vederli insieme mi provoca un senso di gioia. Tina ha bisogno di un uomo come lui, sincero e tranquillo, ma soprattutto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Insieme si completano”.

I due si sarebbero dovuti sposare, ma hanno rimandato il loro matrimonio. Ad oggi continuano a vivere la loro storia d’amore a distanza, lei vive a Roma lui invece a Firenze, ma le cose tra loro sembrano procedere a gonfue vele.

Giorgio Manetti in merito al suo rapporto di amicizia con Tina Cipollari ha detto: “Quando Tina è a Firenze ci incontriamo spesso nel ristorante del suo compagno e sono felice che sia nata una bella amicizia anche tra lei e la mia compagna Caterina. Una sera, a cena, le ha detto: “Brava, faccio il tifo per te”, rendendomi felice”.

L’ex cavaliere è tornato a parlare anche di Gemma Galgani. Ancora una volta ha detto che a parer suo la dama non è davvero interessata a trovare il vero amore, pensa che stia solo fingendo in televisione per aumentare la sua visibilità. Secondo Manetti ai tempi di Uomini e Donne la dama torinese faceva anche finta di essere gelosa dell’amicizia nata tra lui e Tina.

Giorgio Manetti ha poi concluso dicendo: “Tina mi piace molto come persona, è una donna vera e speciale. Gemma non ha bisogno di cercare il suo uomo ideale in tv da 11 anni”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui