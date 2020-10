Soliti ignoti: cosa fare per partecipare come “Ignoto”? Le informazioni per i casting Rai

I Soliti Ignoti è il preserale di Rai Uno condotto da Amadeus. Per partecipare, si può decidere di aderire come concorrenti, oppure come Ignoto, ovvero come persona di cui indovinare il lavoro. Come partecipare come ignoto?

Soliti Ignoti: cosa serve per partecipare ai casting

Per partecipare come Ignoto, si deve inviare una mail all’indirizzo esibizioni.solitiignoti@endemolshine.it.

Nella mail, si deve inserire il CV e una foto. In più, si deve specificare il proprio talento per le esibizioni (o il lavoro che si deve indovinare) e la sede del casting dove si vuole fare il provino.

Si valutano alcune caratteristiche, come la telegenia e la capacità comunicativa. Se si hanno carichi pendenti, si lavora in Rai o in Endemol, oppure si è parenti stretti di una persona che lavora per queste aziende, non si può partecipare al programma Soliti Ignoti.

Per tutte le informazioni, si può visionare il regolamento ufficiale. Per partecipare come concorrente, invece, si deve telefonare al numero 800.93. 83.62, attivo dal lunedì alla domenica, dalle 18.00 alle 24.00, tranne nei festivi.

Ci sarà una seconda telefonata in caso di riscontro positivo e quindi un provino.

