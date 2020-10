Barbari stagione 1 dal 23 ottobre su Netflix: trama e cast

Per gli amanti della storia, non può mancare tra le serie 5v più amate quella in arrivo su Netflix. Parliamo di Barbari. Ma vediamo insieme anticipazioni trama e cast.

La trama

Siamo in un periodo storico molto delicato che vede spesso schierato l’Impero Romano contro le tribù germaniche.

I protagonisti della storia si ritroveranno loro malgrado vivere l battaglia della selva di Teutoburgo per fermare l’avanzata dell’Impero Romano.

La trama si incenrra su tre amici d’infanzia la cui forza amichevole e la cui ingenuità presto verranno corrotte da esigenze diverse. Lentamente il loro essere puri e genuini cambierà per necessità, fino a fare spazio a sentimenti come odio, tradimento e sensi di colpa.

Vedrai l figlia del principe cherusco Thusnelda (Jeanne Goursaud) e il guerriero semplice Folkwin Wolfspeer (David Schütter) tenere in piedi segretamente un amore. Amore minato da una serie di vicissitudini.

Il cast: attori e personaggi

Nel cast principale della serie troviamo:

Jeanne Goursaud (Der Lehrer) nelle vesti di Thusnelda,

(Der Lehrer) nelle vesti di Thusnelda, David Schütter (8 giorni alla fine) nei panni di Folkwin.

(8 giorni alla fine) nei panni di Folkwin. Gaetano Aronica è il governatore romano Varo,

è il governatore romano Varo, Laurence Rupp è l’ufficiale romano Arminio.

è l’ufficiale romano Arminio. Bernhard Schütz è Segeste,

è Segeste, Eva Verena Müller è Irmina,

è Irmina, Jeremy Miliker è Ansgar e

è Ansgar e Sergej Onopko è Hagdan.

