Perdida, stagione 1, dal 23 ottobre su Netflix: trama e cast

Divisa in 11 episodi ecco che siamo pronti ad accogliere la nuova serie tv Netflix Perdida. Ma di cosa si tratta? Scopriamo anticipazioni trama e cast.

La trama

Antonio è un uomo che non si è mai rassegnato alla sparizione della figlia, rapita tredici anni prima. E cosìnelle sue ricerche giunge fino alle prigioni in Colombia. Qui viene però coinvolto suo malgrado in una serie di eventi spiacevoliche lo mettono in contatto con moltissime persone. Ma peripezie a parte, dove sarà la piccola Soledad? È per lei troppo tardi?

Sparita nel nulla cast: attori e personaggi

Per quanto riguarda invece il cast, vedremo recitare nella serie:

Daniel Grao che veste i panni di Antonio Santos

che veste i panni di Antonio Santos Carolina Lapausa è Inma.

è Inma. Verónica Velasquez veste i panni di Soledad Santos,

veste i panni di Soledad Santos, Melani Olivares è Eva Aguirre e Fernando Solórzano è Quitombo.

è Eva Aguirre e è Quitombo. Juan Carlos Messier è Cruz,

è Cruz, Jon Arias è Sebastián,

David Trejos veste i panni di Ignacio,

veste i panni di Ignacio, Ana Maria Orozco nel ruolo di Milena

nel ruolo di Milena e Adriana Paz è Angelita.

