Francesco Oppini sta usando Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip? Alba Parietti lo difende su Instagram

Alba Parietti sbotta sui social e difende Francesco Oppini da chi lo accusa di sfruttare l’amicizia con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

L’amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è sincera? Da giorni c’è chi insinua che il figlio di Alba Parietti potrebbe essersi avvicinato al giovane e amato influencer perché ha capito che è un personaggio che piace. La sua sarebbe quindi una strategia.

Sui social in moltissimi lo stanno accusando di essere uno stratega e vorrebbero che Zorzi prendesse le distanze da lui. Molti altri invece lo stanno difendendo perché pensano che la sua amicizia con Tommaso sia sincera.

I dubbi su Francesco Oppini non sono nati solo al pubblico a casa. Anche nella casa più spiata d’Italia c’è chi pensa che Francesco Oppini sia uno stratega. Il gieffino si è schierato con Maria Teresa Ruta, a detta sua lo ha fatto perché è molto legato con alcuni dei gieffini che si trovavano in quello schieramento. La sua scelta però ha fatto molto discutere, c’è infatti chi pensa che si sia schierato con loro perché ha capito che il pubblico ama i concorrenti della stanza blu.

Maria Teresa Ruta e Guenda non provano molta simpatia nei confronti di Oppini, la prima inizia a pensare che si sia avvicinato a Tommaso Zorzi solo per strategia, lo ha detto anche a Stefania Orlando. Quest’ultima ha paura che l’influencer possa stare male se l’amicizia di Francesco non fosse sincera.

Dopo le accuse mosse nei confronti di Francesco Oppini, la madre non è riuscita a rimanere in silenzio. Sul suo profilo Instagram Alba Parietti ha difeso il figlio dicendo: “Qualcuno per mettere zizzania o in malafede dice che Francesco userebbe Tommaso a fini personali o peggio per attirare simpatie o popolarità. Veramente ha passato una vita ad evitare di sfruttare le mie conoscenze o il mio ambiente. Questo pettegolezzo strisciante succede fuori dalla casa, sono i soliti odiatori, ma peggio ancora lo insinua qualcuno subdolamente dentro.“

A detta sua lo fanno per due motivi: “La prima è la malignità fine a screditare la lealtà di Francesco e questo è davvero una cattiveria perché è uno che non ha mai voluto usare la popolarità della propria madre, figuriamoci di un amico. Secondo perché chi è abituato a mettere in scena teatrini a qualsiasi prezzo, probabilmente crede che tutti siano fatti come lui o meglio lei”.

Sono in molti a pensare che le parole della Parietti fossero riferite a Maria Teresa. La madre di Francesco Oppini ha parlato poi del legame nato tra Zorzi e suo figlio. Questo è ciò che ha detto: “Io amo la loro amicizia perché sono due intelligenze e sensibilità diverse ma molto simili. Così come mi piacciono e piacciono anche a lui molti ragazzi e ragazze della Casa, perché sa capire leggere dentro e ascoltare. “

Alba Parietti ha poi concluso dicendo: “Un saluto al duo siam siamesi siam e molto ci assomigliam… che il venditore ha già individuato e senza il mio aiuto”. Parlando del duo si riferiva a Maria Teresa e Stefania?! La Parietti si è quindi lasciata andare ad un lungo sfogo social, poche ore dopo però ha cancellato tutto.

Sara Fonte

