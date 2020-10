L’aria che tira, salta la puntata del 23 ottobre: quando torna in onda Myrta Merlino?

E’ saltata a sorpresa la puntata odierna de L’aria che tira, trasmissione condotta da Myrta Merlino, in onda su La7 a partire dalle 11.

Ma quest’oggi Coffee Break – il programma che precede L’aria che tira – è andato avanti fino alle 11.30, quando è arrivata la comunicazione ufficiale, rilanciata anche su Twitter.

Questa mattina L’ Aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo! ??#lariachetira