Chi è Margherita Molinari, la bomber di ‘Avanti un Altro’?

Margherita Molinari ricopre il ruolo di ‘Bomber’ nel programma ‘Avanti un Altro’ condotto da Paolo Bonolis. Studentessa universitaria è un’appassionata di moda e di calcio. Ai concorrenti della trasmissione targata Mediaset pone, infatti, domande su questo sport. Andiamo a conoscerla meglio.

Biografia e carriera di Margherina Molinari

Originaria di Forlì, Margherita, come segno zodiacale è un cancro, essendo nata il 30 giugno del 1994. Si è laureata presso l’Università di Bologna in Scienze Politiche e sta proseguendo gli studi alla IULM di Milano.

Ha partecipato nel 2012 al programma ‘Veline’ tentando di divenire una delle protagoniste di ‘Striscia la Notizia’, mentre nel 2015 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia. Inoltre, la ragazza emiliana, ha preso parte, in qualità di concorrente a un altro amatissimo programma del preserale ovvero l’Eredità in onda su Rai 1, diventando, tra l’altro, campionessa della trasmissione condotta da Flavio Insinna.

Per quanto riguarda la sua partecipazione ad ‘Avanti un Altro’ si è espressa in questi termini in un’intervista rilasciata a ‘Bollicine Vip’: “Mi trovo davvero bene. Li definisco una grande famiglia, non c’è competizione tra di noi, ci vogliamo bene. Lavorare insieme a Paolo Bonolis, che ritengo uno tra i conduttori più carismatici della televisione italiana, è davvero un grande onore“.

Margherita Molinari interpreta il ruolo di ‘Bomber‘ per la sua passione per il calcio. Nella stessa intervista ha svelato anche il motivo per il quale ama così tanto questo sport.

“Ho sempre sentito parlare di calcio da quando ero una bambina, perché mio padre è un ex calciatore del Bologna e mio fratello ha sempre giocato a livello dilettantistico. Tutte le domeniche mi portavano allo stadio, quindi per me è sempre stata una grande passione. Ai provini di Avanti Un Altro, ricordo che ho cominciato a parlare così dal nulla di calcio e da lì è nato il mio ruolo di Bomber“.

La vita privata di Margherita

Margherita è fidanzata con Jack Bandini. Quando il suo ragazzo ha compiuto 30 anni, due anni fa, la Bomber di ‘Avanti un Altro’ ha effettuato un post speciale con una dedica: “Buon compleanno amore mio, a te che sei speciale! Ti auguro con il cuore, tanta gioia, luce, amore e la consapevolezza che a un “noi” non ci sarà mai fine! Oggi sono 30 le candeline che spegni e oggi festeggiamo il nostro passato il nostro presente e il nostro futuro perché amo la mia vita assieme a te” è la didascalia alla foto che li ritrae insieme”. In generale non mancano i post su Instagram dove Margherita evidenzia il suo sentimento per Jack. Proprio sul social, Margherita, attualmente, vanta 285 mila followers.

