Anticipazioni Daydreamer, sabato 24 ottobre 2020: arriva la madre di Can

Le anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di sabato 24 ottobre 2020.

Nel quartiere di Sanem si aggira una donna misteriosa. La donna, ben distinta, si guarda intorno, seduta al negozio di Mevkibe e Nihat ed afferma di essere in quartiere per studiare un progetto di riqualificazione. Mevkibe, però, sembra non gradire la sua presenza e cerca di sbarazzarsi di lei.

Can, intanto riaccompagna Sanem a casa e le augura che tra i suoi genitori, le cose si sistemino al più presto. Scesa dalla macchina, Sanem Tra le due volano scintille fino a che l’estranea non decide di andarsene.

In ufficio, Sanem presenta la nuova campagna della Fikri per la Redmode. Sanem fa una bellissima presentazione-. Tutti si complimentano con lei e viene organizzato un party a casa di Can. Mentre tutti sono in villa per i festeggiamenti, qualcuno bussa alla porta. Sanem va ad aprire la porta e si ritrova davanti la donna misteriosa. Sanem cerca di cacciarla, ma Can la blocca: si tratta di sua madre.

Maria Rita Gagliardi

