Apex Legends, in arrivo su Steam e Nintendo Switch

Durante l’evento EA Play di quest’estate, EA ha annunciato che Apex Legends sarebbe approdato su Steam e Nintendo Switch, quest’ultimo in autunno.

Bene, lo sviluppatore Respawn ha riservato notizie buone e notizie cattive. La buona notizia è che Apex Legends arriverà su Steam il mese prossimo. Quella cattiva è che la versione Switch è stata ritardata rispetto al 2020.

In un post sul blog, Respawn ha aggiornato i fan su ciò che sta succedendo nel mondo di Apex Legends. Il gioco arriverà ufficialmente su Steam il 4 novembre. Come se non fosse abbastanza, si dà il caso che sia lo stesso giorno in cui la Stagione 7, ancora misteriosa, prenderà il via. Ma c’è dell’altro.

I giocatori su Origin avranno anche la possibilità di “trasportare” il proprio account, con tutti i progressi sbloccati in precedenza, su Steam. Questo non dovrebbe sorprendere troppo visto che EA collabora con Valve per portare i suoi titoli su Steam. Ma è comunque una bella aggiunta.

Nel frattempo, i possessori di Switch dovranno purtroppo aspettare fino al 2021 per godersi Apex Legends. Respawn non ha specificato una data esatta, ma ha spiegato che questo 2020 ha reso lo sviluppo dei giochi più difficile che mai.



Semplicemente, non vogliono far uscire di corsa un prodotto scadente. Lo studio ha anche ribadito che la versione Switch avrà piena parità di funzionalità con le altre versioni, compreso il cross-play e tutti i contenuti stagionali rilasciati.

