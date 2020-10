Assassin’s Creed Valhalla, in arrivo il manga crossover con Vinland Saga

Assassin’s Creed torna ufficialmente nel mondo dei manga dopo ‘Awakening‘ con uno speciale crossover tra Valhalla e la Vinland Saga di Makoto Yukimura.



Assassin’s Creed Valhalla attraverserà l’universo di Vinland Saga con uno speciale manga che fonderà il meglio dei due mondi.

Per chi non conoscesse Vinland Saga, si tratta di una serie storica di anime e manga di Makoto Yukimura che ha avuto un esordio stellare nella prima stagione nel 2019. La storia segue Young Thorfinn, un ragazzo cresciuto con storie di vecchi marinai che hanno vissuto avventure ai limiti dell’impossibile nel tentativo di raggiungere la leggendaria località di Vinland. Mentre la guerra tra l’Inghilterra e i danesi diventa sempre più pericolosa e i mercenari vichinghi diventano sempre più spietati, Thorfinn viaggerà per vendicare il padre assassinato.

La notizia è stata rivelata attraverso Ubisoft Japan, insieme a una sbirciatina ad alcune pagine del racconto:

Sarà interessante vedere quanto questi due racconti si intersechino tra loro e chi dei protagonisti del gioco Ubisoft vi sarà nel racconto. In attesa delle notizie su una seconda stagione dell’anime di successo, questo è un bel modo per celebrare entrambi i fandom in modo unico e sorprendente.

