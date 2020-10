L’Allieva, Morte di un trapper ci fa pensare a Morte di un trap boy

Stasera – come ogni domenica – andranno in onda due puntate de L’allieva, serie tv Rai molto apprezzata dal pubblico tricolore.

Le puntate sono intitolate Morte di un trapper e Ferro 9 e sono rispettivamente la settima e l’ottava puntata della terza stagione.

Ma approfittiamo di questo post per parlare del primo episodico, Morte di un trapper.

Di seguito vi proponiamo il plot, come proposto da diversi siti:

Alice (Alice Allevi, il personaggio interpretato da Alessandra Mastronardi, ndr) è distrutta per i sospetti sul tradimento di Claudio (il dottor Conforti, Lino Guanciale) e gli restituisce l’anello di fidanzamento, mandandolo su tutte le furie. Per tirarla su, la Wally la coinvolge nel suo progetto segreto e Silvia suggerisce rappresaglie. Intanto un famoso trapper viene ucciso poco prima di un concerto e la difficile perizia viene affidata alla Suprema in persona…

Bene, pensando alla morte di un trapper c’è venuta in mente la seguente traccia – Morte di un trap boy (cos’altro è un trapper se non un trap boy, un ragazzo che ha a che fare con la musica trap – sottogenere del rap?) della immensa Margherita Vicario.

Non c’entrerà nulla, ma siamo comunque felici di farvela sentire:

