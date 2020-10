Elisabetta Gregoraci ha violato il regolamento: la gieffina rischia la squalifica

Elisabetta Gregoraci ha comunicato con Pierpalo Pretelli al Grande Fratello Vip tramite messaggi in codice, potrebbe essere squalificata

Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci, concorrente dell’attuale dizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha violato il regolamento rivelando alcuni dettagli personali della sua vita a Pierpaolo Pretelli tramite alcuni messaggi in codice. La Gregoraci ha infatti scritto con il dito sulla mano di Pierpaolo, impedendo così a chi segue il reality da casa di capire cosa gli stesse raccontando.

Elisabetta Gregoraci potrebbe subire un provvedimento disciplinare dopo il suo gesto, rischia addirittura la squalifica al Grande Fratello Vip. Sicuramente ciò che ha raccontato a Pretelli era qualcosa di molto delicato ed è per questo che ha preferito comunicare con messaggi in codice. Il gieffino è apparso stupito dopo la rivelazione della soubrette, questo è ciò che le ha detto: “Ma che ca..o dici? Ho capito bene?”. Lei gli ha risposto: “Chiedi a Piera che lei sa tutto”.

Piera è la psicologa che segue i concorrenti dl Grande Fratello Vip se hanno bisogno di sostegno. La Gregoraci ha fatto sapere a Pierpaolo di essersi confidata con lei in merito alla situazione che gli ha raccontato in maniera segreta e riservata.

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, sicuramente Alfonso Signorini tirerà fuori la vicenda. Elisabetta Gregoraci potrebbe davvero essere squalificata dopo il suo gesto? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

