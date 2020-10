Oroscopo di Paolo Fox dal 26 ottobre al 1 novembre: previsioni della settimana

Cosa prevede questa settimana astrologica che segna la fine del mese di ottobre e l’inizio del mese di novembre? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox

Ariete

Qualcosa o qualcuno disturba l’equilibriodel tuo cielo. Per cui sarebbe opportuno provare a stare un po’ più tranquilli. Quantomeno pazienta fino a dicembre, che sarà poi per te il mese delle grandi occasioni.

Per quel che concerne il lavoro occorre stabilire nuove strategie: qualcuno fatuca a dare valore al lavoro che hai svolto finora.

Toro

Dovresti aprire gli occhi su quella stpria che era nata agli inizi dell’anno. La situazione non è piacevole, è sarebbe opportuno bon discutere sugli aspetti economici (i spldi sono la debolezza che avrai fino alla fine del 2020).

Se poi ti sei sposato da pcoo, con Giove e Saturno che girano dalla tua parte, ti farà piacere di progettare l’arrivo di un figlio.

Gemelli

In questi giorni Venere tornerà a schierarsi a tuo favore. Ecco quindi che la settimana sarà nell’insieme positiva. Se c’è stato qualche dissapore, tra lunedì e martedì liberati dei cattivi pensieri e fai la pace.

Nel lavoro invece pare ci sia un po’ di Caos. Ma nin temere, da dicembre Giove e Saturno avranno un transito vantaggioso.

Cancro

I sentimenti non stanno vivendo un periodo molto facile. Per cui ti consigliamo a novembre di tagliare i rami secchi. Se invece sei convolto da relazioni che vanno avanti da molto tempo, potrebbe in questa settimana esserci una lieve agitazione ma nel complesso non puoi lamentarti di come evolverà.

Leone

Le stelle vanno a favore di chi senza indugi ha deciso di vivede un’emozione vera. Complice del 5uo buonumore a partire da mercoledì, sarà Venere che gira a tup favore.

Per chi ha una storia importante, si consigli di curare i beni patrimoniali e non rimandare decisioni che riguardano la casa o un cambiamento.

Vergine

Le scelte d’amore che ti hanno interessato ultimamente saranno viste positivamente, essendo questo segno uno dei più forti del periodo.

Per chi invece non si mette in gioco, lo fa perché soffre ancora per un passato burrascoso.

Bilancia

Buoni propositi per te che stai per avere il totale appoggio di Venere. Il pianeta dell’amore entra nel segno e queste sono stelle che riportano in auge l’amore o il desiderio.

In tal modo sarà più facile condurre qualsiasi tipo di relazione, ma in questo periodo saranno più fortunati coloro che frequentano persone serie.

Scorpione

Le delusioni d’amore non si dimenticano cosìdall’oggi al domani. Questo vale sopratuttoper chi non ha molte emozionj giornaliere con cui distrarsi.

Non mancheranno quindi i malanni, i malumori, incomprensioni e scontri provocati da mancate risposte.

Sagittario

Le storie recenti degli ultimi mesi danno le loro soddisfazioni, ma se hai promesso mari e monti ora si deve fare un passo indietro. Non mentire, né agli altri né a te stesso. Quando ti piace qualcuno è giusto andare avanti. Ma le scuse in generale non servono a nilla.

Capricorno

Le coppie progrediranno e andranno avanti nel migliore dei modi. Questo vale soprattutto per quelle più forti.

Se ci sono dei problemi, ti consigliamo di trovare una soluzione prima di mercoledì. Quanto al lavoro è meglio non sprecare perchè non essendoci certezze, oggi hai possibilità e domani non si sa.

Acquario

Hai un cielo pieno di conflitti in questi ultimi giorni. Pur essendoci il desiderio da un lato di voler vivere amori liberi, dall’altro si sente un grande bisogno di trovare una persona con cui condividere tutto dando il massimo fiducia. La buona notizia è che da mercoledì Venere tornerà favorevole.

Pesci

Difficoltà di tipo tecnico potrebbero compromettere gli incontri delle coppie nate da poco. Novembre è comunque il mese delle unioni. Tuttavia dovrai finire la settimana, tra incertezze e dubbi. Forse anche per delle piccole ostilità che si deve cercare di superare con molta eleganza.

