Chi è Christian Leoni, lo “scapestrato” del passato amoroso di Guenda?

Christian Leoni, è uno degli ex fidanzati di Guenda Goria nonché il presunto “scapestrato” a cui si riferiva Maria Teresa Ruta: biografia e curiosità

Nel passato sentimentale di Guenda Goria è emerso un altro uomo, che non è Telemaco. Stando a quanto riporta Giornalettismo, l’uomo con cui avrebbe avuto una relazione con l’attrice e musicista sarebbe Christian Leoni. Quest’ultimo è estraneo al mondo dello spettacolo e il suo vero cognome è “Marzullo”. In tanti pensano che sia proprio lui ad essere “lo scapestrato” nominato dalla madre Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5 qualche settimana fa.

La storia d’amore tra Christian e Guenda

La storia d’amore tra Christian Leoni e Guenda Goria è un vero e proprio mistero. Infatti, emergono poche informazioni, ma stando ad alcune indiscrezioni trapelate sul web, si sarebbero conosciuti in una vacanza Sharm el Sheikh. La relazione pare che sia terminata proprio per volere del ragazzo, ma non sono ancora noti i veri motivi di questa scelta. Che sia finita per incompatibilità di carettere o per gelosia? Chissà, per ora non è dato saperlo e tutto si scorpirà mano a mano nelle prossime puntate del GF Vip 5.

