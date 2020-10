Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, cosa si sono detti in segreto? Le versioni non coincidono

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli parlano del messaggio in codice rivelato al Grande Fratello Vip, le loro versioni sono diverse

Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé. Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri le è stato chiesto di rivelare ciò che ha detto in segreto a Pierpaolo Pretelli nei giorni scorsi.

Nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha violato il regolamento rivelando alcuni dettagli personali della sua vita a Pierpaolo Pretelli tramite alcuni messaggi in codice. La Gregoraci ha infatti scritto con il dito sulla mano di Pierpaolo, impedendo così a chi segue il reality da casa di capire cosa gli stesse raccontando.

Ieri Alfonso Signorini ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli cosa provano l’uno per l’altro. La showgirl ha fatto sapere che negli ultimi giorni parlano di più, sono molto più vicini. Il gieffino ha invece ammesso che ciò che prova è qualcosa di simile all’amore.

Il conduttore ha poi chiamato Pretelli in confessionale per fargli delle domande sul messaggio segreto che Elisabetta gli ha rivelato, ricordandogli che al Grande Fratello Vip non ci sono segreti. Questa la risposta del gieffino: “Diciamo che quella confidenza era legata alle percezioni sue di ciò che poteva succedere fuori. Lei è molto cambiata negli ultimi giorni, mi ha dato qualche certezza in più che non ho mai avuto finora.”

Pierpaolo Pretelli ha poi aggiunto: “Cosa mi ha confessato? Le sue preoccupazioni sono legate al bambino, quindi varie dinamiche sue che, essendo anche io un papà separato, sono così delicate che già il fatto che mi abbia reso partecipe è importante”.

Diversa è stata la versione data da Elisabetta Gregoraci a Signorini. In merito al messaggio in codice rivelato a Pretelli ha infatti detto: “Gli ho scritto una serie di cose che riguardano me e lui. Lui ha detto una cosa in confessionale, che mi è stato accanto perché è in nomination. Gli ho spiegato questa cosa”.

Le loro versioni sono state quindi diverse. Il conduttore alla Gregoraci ha detto di stare tranquilla perché Pierpaolo non ha rivelato i dettagli del messaggio in codice.

Sara Fonte

