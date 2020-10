Chi è Jack Ryan? Il personaggio dietro al film

Stasera alle 21.20, su Italia 1, sarà trasmesso Jack Ryan – L’iniziazione.

Jack Ryan è il protagonista dei romanzi techno-thriller di Tom Clancy. Nel corso della sua carriera letteraria si è trovato nel mezzo di importanti complotti spionisti ed è passato dall’essere un semplice consulente esterno della CIA all’essere il presidente degli Stati Uniti d’America.

Jack Ryan è una spia, un soldato, un consulente. Un James Bond moderno, sempre al centro delle più complesse crisi internazionali.

Ha avuto diverse incarnazioni nel grande e nel piccolo schermo: primo fra tutti fu Alec Baldwin a prestargli il viso nel celebre Caccia a Ottobre Rosso.

Nella sua più recente iterazione, Jack Ryan è interpretato nella serie tv omonima da John Krasinski (The Office, A Quiet Place).

Nel 2014 invece è stato impersonato da Chris Pine (Star Trek) in Jack Ryan – L’iniziazione.

Trama

Jjack Ryan – L’iniziazione è il primo film della serie a presentare una sceneggiatura inedita, anziché essere tratto da uno dei romanzi di Tom Clancy.

Il film introduce le origini di Jack Ryan, che interrompe i suoi studi a Londra in seguito all’attentato dell’11 Settembre 2001 per arruolarsi, almeno fino a che non è ferito in azione.

Durante la convalescenza incontra la sua futura moglie e scuscita l’interesse della CIA per le sue doti uniche.

10 anni dopo, Jack ha ultimato i suoi studi e lavora come analista per la CIA, sorvegliando le attività di Wall Street.

Quando una sconfitta politica della Russia non porta alle oscillazioni di mercato predette da Ryan, egli si insospettisce ed inizia ad indagare.

Le indagini lo portano a scoprire miliardi di dollari scomparsi, potenzialmente disastrosi per l’economia americana, tutti riconducucibili ad un veterano dell’Armata Rossa.

Mosca è dunque la prossima tappa, ma non appena arrivato Jack si scopre vittima di un attentato. Scappato per un soffio, solo in terra straniera, Jack è costretto a combattere non solo per la propria vita ma per il benessere della sua nazione, smascherando un subdolo complotto internazionale.

Cast e scheda tecnica

Titolo Originale: Jack Ryan: Shadow Recruit

Genere: Thriller

Durata: 1h 45m

Anno: 2014

Paese: USA

Regia: Kenneth Branagh

Cast: Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley, Kevin Costner, Peter Andersson, Nonso Anozie

