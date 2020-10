Mia Khalifa sexy in bikini invita gli americani a votare con un video pieno di doppi sensi

Torniamo a parlare di Mia Khalifa, tra i personaggi preferiti di NonSolo.TV

Stavolta l’ex attrice di film per adulti si è esposta per esortare gli americani ad andare a votare alle elezioni presidenziali.

Lo ha fatto mettendosi in bikini e lanciando un accorato appello.

L’America andrà alle urne martedì 3 novembre e dovrà decidere chi tra Donald Trump e Joe Biden debba guidare il paese.

Nel video, pubblicato su Instagram, una Mia in formissima ha detto: “Sporchi piccoli mostri, siete pronti a far sentire la vostra voce nelle elezioni di quest’anno?

Quindi, è scesa nel dettaglio del voto – non risparmiando qualche doppio senso:

“In alcuni stati, hai anche bisogno di un testimone. Sei pronto a farlo davanti a un amico?

So che sei stato in attesa di ordinare il tuo voto, ma per scoprire come farlo nel tuo stato devi andare su VoteVoteVote.com per scoprire esattamente come fare nel tuo stato.

Metti tutto il carico nella busta e chiudila per me.

Non hai una preferenza? Oh sei stato cattivo e dovrò punirti. Ma prima dovrai metterti dei pantaloni e una mascherina e andare a votare.

Alcuni di voi entreranno ed usciranno in pochi minuti perché votano in anticipo, questo è positivo. Mi piace quando votate in anticipo.

Vieni in cabina, baby. Oh … vieni in cabina e vota per me. Vota per me durante la consultazione.

Dai il tuo voto e riempi completamente quelle urne. Fai sentire la tua voce per la democrazia! Riempi quelle bolle! Oh mio dio!

E ricorda: non fare una foto al tuo voto. Questo è il nostro piccolo segreto. Il nostro piccolo segreto sporco e civicamente responsabile”.

