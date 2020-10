Film horror per il tuo Halloween: 5 classici intramontabili

Ottobre giunge ancora una volta al termine e, assieme all’abbassarsi delle temperature ed all’imbrunirsi delle foglie, si trascina appresso un altro Halloween. Quest’anno abbiamo preparato una lista di classici dell’orrore da rivedere o recuperare durante il solstizio, per vivere un’autentica notte di terrore.

5 – Halloween (1978)

Noi sapevamo che questo film sarebbe stato presente nella lista. Lo sapevate anche voi. Tantovale quindi parlarne subito: trattando di classici è infatti impossibile tralasciare Halloween – La notte delle streghe.

Girato dal maestro dell’orrore John Carpenter e da una crew con meno di 10 persone, il film fu miracolosamente girato in appena 20 giorni. Rimane un mistero come sia potuto uscirne una delle pellicole horror più iconiche di sempre.

Halloween ha dato vita all’intero genere slasher. É il ‘papà’ di saghe quali Venerdì 13, Scream e Nightmare – Dal profondo della notte

L’assassino Micahel Myers rimane uno dei mostri più terrificanti del Cinema ed un must da recuperare il 31 Dicembre.

4 – Il Giorno Degli Zombie

Il Giorno Degli Zombi è il terzo film della trilogia dei morti viventi diretta da George A. Romero, l’inventore del genere zombie. Gli altri due film sono i classici assoluti La Notte dei Morti Viventi e L’alba Dei Morti Viventi.

Proprio perché questo è il film più sopravvalutato della trilogia, abbiamo deciso di inserirlo per la vostra riscoperta.

Mentre le pellicole sugli zombie tradizionali mostrano l’inizio della pandemia, Il Giorno degli Zombie ha luogo in un mondo già spacciato, dove gli zombie battono gli umani 400.000 ad 1.

In un bumker sotterraneo pochi sopravvissuti, per lo più scienziati e militari, cercano una cura. Ma è solo questione di tempo prima che la piaga zombie li raggiunga. Agguantate i pop corn mentre guardate gli ultimi baluardi dell’umanità abbandonarsi alla disperazione e litigare tra di loro. Per non parlare dello ‘zombie curato‘.

3 – La Casa 2

La trilogia de La Casa è diventata una delle serie horror più iconiche di tutti i tempi grazie al suo eccesso, fantasia e ad uno stile pauroso quanto umoristico.

Ognuno dei film nella trilogia è una perla a sé stante. Noi vi proponiamo La Casa 2 perché in questo film Sam Raimi ha preso tutto ciò che rende il primo indimenticabile e l’ha triplicato, creando una bizzarra esperienza di terrore e risate veramente unica e, viene quasi da dire, addirittura artistica.

2 – La Cosa (1982)

Come vi avevamo promesso all’inizio di questa lista, John Carpenter torna in seconda posizione. Il maestro dell’orrore ha prodotto questo film ispirandosi al classico in bianco e nero La Cosa da un Altro Mondo.

Possibilmente il suo capolavoro grazie anche agli effetti speciali senza tempo di Rob Bottin, La Cosa ci porta in una fredda e claustrofobica base americana, situata nella tundra antartica.

Il team di ricercatori lì stazionato (che incluide Kurt Russel) si prepara ad affrontare l’inverno più rigido del pianeta, quando accade l’impensabile.

Una creatura inverosimile, arrivata da chissà dove, si è infliltrata nella base e vuole ucciderli tutti, uno ad uno. “La cosa” può assumere le sembianze di ognuno di loro, rendendosi indistinguibile.

Nessuno può fidarsi di nessuno, e La Cosa non intende aspettare.

1 – Suspiria

In cima a questa lista di classici abbiamo deciso di mettere il gioiello di origine nostrana Suspiria.

Considerato il capolavoro di Dario Argento, Suspiria si svolge in un’accademia di danza di Berlino, dove la giovane Susy giunge per affinare il proprio talento.

Non appena messo piede nell’edificio, Susy sembra entrare in una sorta di sogno, dove le leggi della realtà hanno sempre meno importanza. Stabilendosi nella scuola, immedesimandosi nel suo ruolo di studentessa, Susy si addentra sempre più a fondo del reame volubile e cangiante in cui è entrata. Troppo tardi scoprirà che non è affatto un sogno. É un incubo, è pericolo: è Suspiria.

Buona paura a tutti.

