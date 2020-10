Picone non condurrà Striscia La Notizia con Ficarra stasera: positivo al CoVid-19 con il test sierologico, aspetta il tampone

Mediaset continua a registrare problemi per via del CoVid-19. Infatti, Valentino Picone è risultato positivo al Coronavirus al test sierologico. Così, come da prassi, deve aspettare il tampone.

Quindi, mentre aspetta, non mette in pericolo lo staff di Striscia la Notizia. Così, al suo posto, stasera alle ore 20.40 su Canale 5, ci sarà Militello accanto a Ficarra.

Si tratta di una soluzione temporanea, dovuta all’emergenza. Non è detto che il tampone confermi il risultato del test veloce. Infatti, Picone potrebbe avere un riscontro negativo dal tampone, quindi tornare presto a condurre il Tg satirico di Antonio Ricci.

Infatti, di recente anche l’ideatore del programma, Antonio Ricci, aveva ricevuto un esito di tampone positivo.

Non resta che attendere.

Leggi anche => Gerry Scotti positivo al Covid-19: “Volevo essere io a dirvelo, sto abbastanza bene. Forza e coraggio”

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui