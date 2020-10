Blindspot, stagione 5 dal 27 ottobre su Premium Crime: anticipazioni trama e cast

Giunta all’ultima stagione in assoluto, Blindspot 5 uscirà il 27 Ottobre su Premium Crime. Ecco cosa ci aspetta.

Dove eravamo rimasti

La serie TV si era conclusa con la squadra dell’FBI che versa in perciolo. Madeline ha incastrato tutti i membri in affari loschi, e così sono tutti ricercati su scala mondiale. Dalla sua parte ha portato anche il nuovo direttore della CIA, Nash.

E’ Rich ad avvisare per tempo tutti, così Weller e gli altri mentre sono in viaggio per l’Islanda decidono di lanciarsi dall’aereo e escogitano un piano per sconfiggere Madeline.Ma il rifugio dove si trovano viene fatto esplodere sotto gli occhi di Jane.

Trama e anticipazioni

Per fortuna sono tutti vivi, o meglio quasi (chi sarà morto?)grazie a Weitz che aveva avvisato il team e aveva condotto tutti nei tunnel pericolanti. Continuano così a cercare Madeline con lo scopo di riabilitare il proprio nome.

Improvvisamente Madeleine dirige tutto l’assetto. Frattanto ancora ci sarà spazio per i tatuaggi di Jane.

Cast, attori e personaggi

Nel cast di Blindspot 5 stagione ci sarà:

Sullivan Stapleton nei panni di Kurt WellerJaimie Alexander nei panni di Jane Doe. Audrey Esparza è Tasha Zapata

Ashley Johnson è Patterson

Ennis Esmer è Richdotcom

Rob Brown è Edgar Reade

