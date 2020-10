Francesco Oppini replica alla madre: “La ringrazio ma me la so cavare da solo”

Alba Parietti sui social ha difeso Francesco Oppini dagli attacchi di Antonella Elia, ecco come ha replicato ieri il gieffino al Grande Fratello Vip

Francesco Oppini ieri al Grande Fratello Vip si è difeso da chi lo ha accusato di essere uno stratega approfittando dell’amicizia nata con Tommaso Zorzi nella casa.

In questi giorni sui social Alba Parietti ha attaccato Antonella Elia, non ha infatti gradito che abbia accusato il figlio di essere un doppiogiochista e viscido per aver baciato Zorzi. Oppini in confessionale parlando dell’opinionista aveva detto che a parer suo a prescindere lei va contro di lui. Il motivo? Il gieffino pensa che potrebbe essere a causa dei suoi genitori.

Durante la tredicesima puntata del reality andata in onda ieri 26 ottobre Francesco Oppini ha ribadito di non aver affatto gradito che Antonella Elia lo ha definito viscido. A detta sua non è facile mantenere l’equilibrio nella casa più spiata d’Italia, soprattutto quando da fuori arrivano forti attacchi. Rivolgendosi all’opinionista ha detto: “Quando si parla di mani addosso, io che sono educato non accetto che mi venga dato del viscido.”

Oppini ha aggiunto: “Le parole vanno dosate in certi momenti. E non capisco perché già nella terza puntata e ancor prima nelle interviste eri contro di me. Se hai dei precedenti con qualcuno della mia famiglia sono affari vostri non miei”.

Antonella Elia ci ha tenuto a precisare di essere stata fraintesa. Con il termine ‘viscido’ non voleva paragonarlo al ‘verme’ ma all’essere umano. Al gieffino ha infatti spiegato: “Dicesi di persona che ha dei modi insinuanti, è sfuggente e infido. Un tipo di cui non ci si può fidare. Io ho detto viscido come essere umano, non intendevo un verme. Io so che è importante dosare le parole per la risonanza che hanno. Ti ho dato del viscido con la coscienza di dirti che tieni il piede in due scarpe e sei sfuggente. Non ti ho dato del verme”.

Signorini ha poi mostrato al gieffino il duro attacco che Alba Parietti ha rivolto alla Elia sui social. Oppini con ironia ha commentato il battibecco tra la madre e la Elia. Ha poi aggiunto: “Se c’era lei al posto di Valeria sarebbe successo di peggio qua dentro. Con Antonella sarebbe venuto fuori un cataclisma. Io ringrazio mia madre, che è premurosa come tutte le madri. Però le voglio ribadire che a 38 anni deve capire che io me la so cavare da solo”.

Antonella Elia ha punzecchiato ancora Alba Parietti con queste parole: “Alba, io ti capisco. Sei la gallina madre”. Lei su Instagram ha così replicato: “Meglio essere una gallina madre oggi che un’Antonella Elia un domani”.

Sara Fonte

