Famo$o di Amazon prime: il documentario su Sfera Ebbasta

É arrivato oggi su Amazon Prime Video, diretto da Pepsy Romanoff. Il documentario esce a poche settimane dal lancio dell’album con lo stesso nome, Famo$o.

Un nome forse un po’ vanitoso che, però, rispecchia il successo indiscutibile di Sfera Ebbasta, il re della Trap.

Il documentario ripercorre la strada di Sfera, dagli esordi della periferia di Milano alla luce abbagliante dei riflettori. Una strada percorsa da pochi e navigata da lui in modo innovativo.

Dal suo esordio nel 2014 infatti, Sfera non si è soltanto affermato come un artista di rilievo in Italia ma anche all’estero, dove è considerato uno degli artisti Europei più di nota del momento.

Non a caso il documentario è disponibile in tutto il mondo ed in ben 5 lingue!

Il documentario contiene interviste alle due cerchie di persone che sono importanti per Sfera.

Da un lato quelle che gli sono state vicine dall’inizio, come Marracash, Shablo e Charlie Charles.

Dall’altro quelle che si sono avvicinate dopo, inclusi diversi artisti statunitensi che lo reputano ormai un fratello.

Parte del documentario stesso è ambientata negli Stati Uniti, dove Sfera ha passato ormai diverso tempo e che raffigurano per lui la prossima tappa.

Inoltre avremo l’occasione di entrare in studio con Sfera ed assistere alla creazione dell’album Famo$o, un album che come il documentario stesso dice “Non avete ancora visto niente“.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui