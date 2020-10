Checco Zalone: tutte le informazioni sul prossimo film del comico pugliese

Stasera Quo Vado sarà trasmesso su Canale 5 in prima serata.



Ciò ci ha portato a chiederci, cosa sta facendo di questi tempi il comico e cantante?

Del resto sia Quo Vado nel 2016, che Tolo Tolo nel 2020, sono stati campioni d’incassi. Zalone starà pure lavorando ad una futura pellicola, no?

E invece no. O meglio, può darsi. Se è così, non ha allertato nessuno al riguardo.

Tolo Tolo è uscito nelle sale a gennaio, generando un incasso di quasi 50 milioni di euro.

Da allora, Zalone non sembra aver rilasciato alcuna intervista di rilievo, né è stato attivo sui suoi social. Siamo anche andati a controllare, per scrupolo, la lista di produzioni cinematografiche in Italia, con scarsi risultati.

Dal suo fronte, insomma, vi è un quasi totale silenzio radio. Unica eccezione, a settembre ha pubblicato su Instagram il video della sua ultima canzone, L’Immunità del Gregge. Il suo modo di intrattenerci ed ironizzare un po’ su questo magro 2020.

Del resto se anche l’artista pugliese stesse lavorando ad un nuovo progetto, non è detto che ci riesca al momento. La pandemia di Covid-19 ha inferto un duro colpo anche all’industria del Cinema, con molti set chiusi e riprese rinviate a miglior data.

Naturalmente, vi terremo aggiornati e riporteremo nuovamente non appena vi saranno più notizie sul prossimo progetto di Checco Zalone.

