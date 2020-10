Kim Kardashian, 40 anni e non sentirli: le foto su Instagram fanno impazzire i follower

Kim Kardashian ha fatto spesso affidamento al suo enorme fascino nella sua carriera.

L’attrice e modella statunitense, che ha compiuto 40 anni lo scorso 21 ottobre, ha utilizzato il suo account Instagram ufficiale per dimostrare ai suoi 190 milioni di follower che non le importa minimamente della sua età.

La star ha infatti pubblicato alcune immagini dove appare in forma smagliante, con la sua pelle dorata coperta da un semplice bikini.

Come didascalia, la Kardashian ha scritto: “This is 40!”, un modo per far vedere ai suoi fan che nonostante l’età il suo fisico è ancora statuario.

Nel primo scatto, la modella si mostra in posa con le braccia alzate dietro la testa, in piedi nell’oceano cristallino, mentre copre gli occhi con un paio di ombretti dorati opachi lasciando cadere i suoi lunghi capelli castani lungo la schiena.

Nella seconda fotografia, si nota come sfondo una semplice spiaggia sabbiosa che si estende all’orizzonte, circondata da palme tropicali.

Nel terzo scatto si apprezza una vista laterale del corpo di Kim Kardashian, sempre in bikini, mentre nell’ultimo scatto l’attrice USA indossa un perizoma davvero molto succinto.

Nel giro di un’ora oltre 3 milioni di persone hanno apprezzato la serie di foto, con migliaia di commenti e tanti complimenti per l’attrice e modella.

