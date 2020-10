Patrizia De Blanck, frase choc contro Zorzi: “Sparati”, sul web scoppia la polemica

Patrizia De Blanck si lascia sfuggire una frase choc al Grande Fratello Vip nei confronti di Tommaso Zorzi, verrà punita dalla produzione?

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Patrizia De Blanck, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Una frase detta poche ore fa dalla Contessa nella casa più spiata d’Italia l’ha fatta finire nella bufera. Moltissimi telespettatori non hanno infatti gradito il modo in cui si è rivolta a Tommaso Zorzi.

Ieri pomeriggio gli autori hanno proposto un nuovo gioco ai concorrenti. Chi indossava un cappello da strega diventava il fantasma della casa e nessuno poteva parlargli. Per liberarsi dal cappello e non essere più un fantasma bisognava costringere un altro concorrente a rispondergli.

Al Grande Fratello Vip i fantasmi hanno fatto di tutto per liberarsi del cappello, hanno iniziato a parlare e scherzare nel tentativo di cogliere qualcuno di sorpresa e farsi rivolgere la parola. Tra i fantasmi c’era anche Tommaso Zorzi, il gieffino in cucina ha iniziato a parlare in attesa che qualcuno ci cascasse e gli rispondesse. Tra i presenti c’era anche la Contessa, la gieffina si era da poco svegliata ed è per questo che il continuo parlare di Zorzi l’ha infastidita.

Nella casa più spiata d’Italia questa volta Patrizia De Blanck ha esagerato, riferendosi a Tommaso Zorzi mentre parlava con Stefania Orlando ha infatti detto: “Ha rotto il c***o. Già sono i*******a nera per la storia della stanza, tu capisci con tutta sta roba? Se sparasse così almeno smette di rompere i coglioni.“

Zorzi non ha preso affatto bene la frase choc della gieffina, lei ha provato a giustificarsi dicendo che era nervosa perché il Grande Fratello Vip non le apriva la porta della sua camera.

Poco dopo però la Contessa ha ripetuto lo stesso errore, mentre parlava con Elisabetta Gregoraci riferendosi a Zorzi ha detto: “Sparati, che devi fa? Perché a sto punto giusto quello”. Tommaso parlando con gli altri inquilini dell’accaduto ha detto che a parer suo c’è un limite a tutto. Sul web è presto scoppiata la polemica, ancora una volta in tantissimi stanno chiedendo alla produzione del reality un provvedimento disciplinare contro la De Blanck.

Anche questa volta il comportamento di Patrizia De Blanck rimarrà impunito o la produzione del Grande Fratello Vip prenderà dei provvedimenti nei suoi confronti? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

