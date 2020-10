Il “Trova le differenze” impossibile da risolvere. La soluzione del quesito che ha fatto impazzire il web

Il classico giochino “Trova le differenze” è un passatempo sempre molto gettonato. Si tratta solitamente di due immagini, messe l’una di fianco all’altra, all’apparenza totalmente identiche ma ad uno sguardo più attento con alcune piccole differenze. Lo scopo è proprio trovare i “mini” cambiamenti tra l’una e l’altra.

Il quotidiano del Maryland “The Baltimore Sun” ha pubblicato un “Trova le differenze” che ha letteralmente mandato fuori di testa i lettori, tanto da finire su Twitter.

“Riuscite a trovare le dieci differenze tra le due immagini apparentemente simili?”, si legge nel quesito, che raffigura un bambino intento a lavarsi i denti. La difficoltà sembrava davvero elevatissima, dato che nessuno è riuscito a trovare nemmeno una differenza tra le due immagini.

Ma allora quale sarà la soluzione? Non c’è, o meglio, tra le due immagini non c’è alcuna differenza. Sì, avete capito bene: le due immagini sono perfettamente identiche.

Si tratta infatti di un errore di stampa del quotidiano “The Baltimore Sun”, che non si è accorto di aver pubblicato un quesito con due immagini uguali.

Il giornale, nel numero successivo, ha chiesto scusa a tutti i suoi lettori: “Nelle edizioni di domenica 26 aprile, le immagini della rubrica ’Trova le differenze’ erano erroneamente la stessa immagine e non erano in realtà diverse. The Baltimore Sun si rammarica dell’errore”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui