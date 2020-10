All Together Now Italia: chi sono i giudici della nuova edizione 2020 e quando partirà

All Together Now Italia sta per tornare. La nuova edizione 2020 partirà ufficialmente su Canale 5 il 4 novembre 2020 alle ore 21.20.

Una notizia che in tanti attendevano, visto che voci di corridoio parlavano anche di un eventuale slittamento a metà inverno. Alla conduzione del talent show è stata confermata Michelle Hunziker.

L’idea di utilizzare il mercoledì sera da parte di Mediaset nasce dal fatto che la Rai propone nello stesso momento le repliche di Ulisse – Il Piacere della Scoperta su Rai Uno, film in prima visione o fiction su Rai Due e Chi l’ha visto su Rai Tre.

Per questo, da Cologno Monzese hanno pensato di andare sul sicuro, scatenando i social il mercoledì sera con All Together Now Italia 2020.

Chi sono i giudici?

I giudici della nuova edizione 2020 saranno:

J-Ax ,

, Rita Pavone ,

, Francesco Renga ,

, Anna Tatangelo.

In tutto, la giuria è composta da 100 persone. Passano i concorrenti che ottengono il maggior numero di voti. Oltre al limite di età, generi e stili sono completamente diversi tra un concorrente e l’altro.

Il montepremi di quest’anno è pari a 50 mila euro. La scorsa edizione non ha ottenuto il successo atteso. Infatti, la media è stata del 16,5% di share, con alcune puntate anche con il 12,8%. Ora, Mediaset punta a maggiore successo con un restyling totale.

Leggi anche => Patrizia De Blanck, frase choc contro Zorzi: “Sparati”, sul web scoppia la polemica

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui