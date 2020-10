Stalk: arriva oggi la nuova serie Tv francese in esclusiva su Rai Play. Come vederla e di cosa parla?

Stalk: oggi su Rai Play in esclusiva arriva la serie Tv che ha ottenuto un grande riscontro di pubblico in Francia. Perché?

La serie nasce da un’idea di Simon Bouisson e Jean-Charles Paugam. La produzione è di GA&A e France Tv. Anche in questo caso, la serie era stata trasmessa in streaming, su Slash.

Per l’Italia, invece, gli utenti italiani potranno vederla direttamente su Rai Play, collegandosi al sito o all’app, a partire da oggi.

Stalk: trailer, cast e di cosa parla

Stalk si basa sui temi del genere Young Adult. Bullismo e cyberbullismo, ma anche stalking e rapporti tra adolescenti. Il protagonista è Lucas, per gli amici Lux, che studia alla Facoltà di Ingegneria.

Purtroppo, il ragazzo è vittima di bullismo da parte degli studenti degli anni precedenti per via delle sue passioni nerd.

Così, con le sue competenze, il ragazzo si vendica hackerando smartphone e PC dei suoi aguzzini. Purtroppo, però, il giovane inizia a usare i suoi mezzi anche per spiare una ragazza che gli piace, ma che non ricambia, Alma.

Finirà per seguire i suoi spostamenti e per diventare nel tempo un vero stalker. Con il tempo, il ragazzo acquisisce una grande popolarità, ma la sua arma si rivolterà presto contro di lui.

Il cast è composto da:

Theo Fernandez: Lux.

Carmen Kassovitz: Alma.

Pablo Cobo: Alex.

Yasin Houicha: Samir.

Rio Vega: Lolo.

Manon Valentin: Margot.

Clement Sibony: Herzig.

Azize Diabate Abdoulaye: Felix.

Rai Play trasmetterà le puntate ogni mercoledì per 3 settimane, per un totale di 10 episodi per la prima stagione.

