FIFA 21 e Madden 21, in uscita per PS5 e Xbox Series X/S

Le versioni next-gen di Madden NFL 21 e FIFA 21 salteranno le date di lancio per PS5 e Xbox Series X/S e arriveranno su entrambe le piattaforme il 4 dicembre, ha annunciato oggi EA. I possessori di PS4 e Xbox One che acquistano uno o entrambi i giochi riceveranno una copia digitale next-gen gratuitamente.

Come menzionato da EA sul suo sito web, coloro che hanno acquistato una copia fisica di uno dei due giochi dovranno contattare EA per riscattare il loro upgrade alla versione next-gen. La promozione di aggiornamento gratuito per entrambi i giochi scadrà quando Madden NFL 22 e FIFA 22 usciranno, presumibilmente verso la fine del 2021. Inizialmente, EA aveva dichiarato che i giocatori avrebbero avuto tempo fino al 31 dicembre 2020 per richiedere l’aggiornamento gratuito per entrambi i titoli fino a quando le proteste dei consumatori non li hanno portati ad estendere l’offerta.

Come ci si aspetterebbe dalle versioni next-gen del gioco, sia Madden NFL 21 che FIFA 21 sfrutteranno l’hardware più potente, consentendo tempi di caricamento più veloci, mentre la versione PS5 sfrutterà la tecnologia di feedback tattile del controller DualSense. EA ha anche confermato che i giocatori saranno in grado di portare avanti i loro progressi e gli oggetti raccolti nel passaggio da una generazione all’altra, inclusi i progressi della modalità Ultimate Team per entrambe i giochi, le modalità di gioco di Madden Franchise e The Yard e la modalità Volta di FIFA.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui