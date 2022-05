Mercedesz Henger è rifatta? I suoi cambiamenti nel corso del tempo

Mercedesz Henger è ritornata all’Isola dei Famosi, dopo l’esperienza avuta in Honduras nel 2016, quando si classificò al terzo posto. Influencer e modella, è figlia di Eva Henger. Il suo ingresso nel reality show condotto da Ilary Blasi è slittato di qualche giorno perché ha saputo dell’incidente stradale della madre in Ungheria.

Biografia di Mercedesz Henger

Mercedesz è nata a Gyor in Ungheria il 18 agosto 1991, ma è cresciuta a Roma. Quindi, nel 2022, compirà 31 anni. In passato ha frequentato la scuola internazionale San Giorgio e si è poi trasferita in Inghilterra per studiare presso l’Università di Psicologia.

A soli 15 anni Mercedesz ha partecipato aThe Look of the Year dove ha ottenuto il secondo premio come Miss Volto. Ciò le ha permesso di prendere parte a diverse sfilate per Roma Sposa e per alcuni importanti stilisti come Alviero Martini.

Nel 2002 ha recitato in ‘Gangs of New York’ diretto da Martin Scorsese, mentre nel 2009 è stata presente nel film di Jerry Cala, ‘Torno a vivere da solo’.

Nel corso della sua carriera, la figlia di Eva Henger è stata protagonista di tantissime trasmissioni televisive come concorrente, ma anche come ospite o opinionista. Nel 2016 giunse terza all’edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Nel 2018 è uscita una canzone della figlia di Eva Henger, Mercedesz. Il titolo del brano è Boomerang in collaborazione con Btsound.

Mercedesz è spesso nel salottino di Barbara D’Urso in Pomeriggio 5. Ora è ritornata in Honduras per questa nuova esperienza professionale.

Mercedesz è rifatta?

E’ stata la stessa Mercedesz ad ammettere i vari ritocchi estetici nel corso degli anni, sottolineando orgogliosa quelli che sono stati i miglioramenti ottenuti grazie alla chirurgia estetica. A quanto pare, tuttavia, la Henger a fatto ricorso al chirurgo solamente per aumentare il volume del suo seno e delle sue labbra. Eccola, ad esempio, all’Isola dei Famosi nel 2016.

E qui, invece, in una splendida foto in bikini in riva al mare per capire come è cambiata.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui