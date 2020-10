Giovanna Abate dimentica Sammy Hassan con Alessandro Basciano? Complici insieme

Dopo l’esperienza sfortunata a Uomini e Donne, Giovanna Abate pare che si sia avvicinata ad Alessandro Basciano: “immortalati” insieme ad un aperitivo

Ieri sera, martedì 27 ottobre, Giovanna Abate ha incontrato un ex corteggiatore che aveva instaurato una conoscenza con Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. Il ragazzo in questione è proprio Alessandro Basciano, avvistato nelle Instagram Stories dell’ex tronista con la quale prendeva un aperitivo in compagnia di due amici.

Dopo l’esperienza sfortunata a Uomini e Donne con Sammy Hassan, potrebbe essere che l’ex tronista voglia voltare definitivamente pagina per trovare la sua felicità in amore. I fan, infatti, hanno visto la ragazza di ottimo umore e in atteggiamenti piuttosto complici con Alessandro. Che i due abbiano intrapreso una possibile frequentazione in segreto? Chissà, per ora non è dato saperlo.

Secondo alcuni follower, tra i due ci sarebbe soltanto un rapporto di amicizia, e quindi pare improbabile che possa evolversi in qualcosa di più. A quanto pare, però, non si può nemmeno escludere l’ipotesi che se son rose fioriranno.

Katia Di Luna

