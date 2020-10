Philomena: la toccante storia vera dietro al film, l’amore di una madre

Stasera alle 21:00 il film Philomena andrà in onda su Iris.

Il film è frutto di una co-produzione tra Francia, Regno Unito e Stati Uniti. É tratto dal romanzo omonimo di Martin Sixsmith ed è il resoconto della vicenda realmente vissuta dal giornalista.

Presentato nel 2013 alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia, il film ha vinto diversi premi, incluso il Premio Osella per la miglior sceneggiatura.

Trama

Il film narra di una donna irlandese, ormai anziana, di nome appunto Philomena. Essa, da giovane, concepì un figlio al dì fuori dal matrimonio. Per correggere quello che al tempo era uno scandalo, Philomena fu mandata in un convento.

Là, giovane e sola, Philomena si trovò in uno stato di segregazione e prigionia e fu obbligata a firmare un documento con il quale rinunciava al bambino. Nonostante se ne prese cura fino ai tre anni di età, il bimbo le fu tolto e lei non lo vide mai più.

Anche da anziana, Philomena non ha mai smesso di chiedersi cosa ne fosse stato del bambino.

Grazie ad un incontro fortuito con il giornalista Martin Sixsmith, la donna ha finalmente la possibilità di indagare sulla vita del figlio, che risulterà straordinaria.

La storia dietro al film

Philomena Lee è veramente un’attivista irlandese ed i fatti narrati nel film sono in larga parte veritieri. Nel 2009 il libro Philomena fu pubblicato da Martin Sixsmith per documentare l’effettiva ricerca del figlio scomparso.

Il libro ed il film denunciano la pratica, comune negli anni ’50 in Irlanda, di allontanare le ragazze madri, di mandarle in convento ed in casi estremi come questo a portare loro via i bambini per darli in adozione a delle coppie cattoliche.

Il libro è pubblicato in Italia da Edizioni Piemme.

Cast e Scheda Tecnica

Titolo Originale: Philomena

Genere: Drammatico

Durata: 1h 40m

Anno: 2013

Paese: UK, USA, Francia

Regia: Stephen Frears

Cast: Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark, Anna Maxwell Martin, Ruth McCabe, Barbara Jefford, Kate Fletwood, Peter Hermann

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui