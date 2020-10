Cotto e Mangiato ricetta 29 ottobre 2020: torta salata cavoletti di Bruxelles e pancetta

Insieme ad Andrea Mainardi, oggi a Cotto e Mangiato vediamo come si prepara la torta salata cavoli e pancetta.

La ricetta

Per la ricetta avremo bisogno di:

Pancetta affumicata

2 sfoglie

Cavoli di Bruxelles

Cipolla

Formaggio grattugiato

Procedimento

Appassire in padella con olio e semi di finocchio la cipolla. Poi sbollentare un paio di minuti i cavoli di Bruxelles e scolare. Tagliarli a metà e metterli da parte. In un ruoto con cerniera stendere la sfoglia, appoggiare a raggiera i cavoli, poi mettere cipolla e pancetta affumicata in abbondanza. Infine formaggio grattugiato e coprire con la seconda sfoglia. Bucherellare con uno stuzzicadenti e infornare a 180 gradi per 20 minuti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui