Serena Enardu querela anche Oppini e Zelletta? Ecco cosa ha detto l’ex gieffina

Francesco Oppini e Andrea Zelletta rischiano di essere querelati da Serena Enardu, l’ex gieffina non ha gradito le loro parole

Serena Enardu torna a far parlare di sé, dopo aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip l’ex gieffina continua ad essere in qualche modo legata al reality.

Di recente la Enardu ha fatto sapere di aver querelato uno dei concorrenti della quinta edizione del reality, Tommaso Zorzi. L’ex gieffina non ha gradito ciò che il gieffino ha detto parlando di lei. Lui, come molti altri, ha criticato il suo comportamento dopo l’esperienza vissuta con Pago a Temptation Island Vip.

A Serena Enardu non sono piaciute le parole di Zorzi ed è per questo che lo ha querelato. In molti le hanno chiesto come mai non abbia querelato anche Francesco Oppini e Andrea Zelletta dal momento che anche loro hanno criticato il suo comportamento mentre parlavano con Zorzi.

In un’intervista concessa a Super Guida Tv la Enardu ha spiegato che se sarà possibile prenderà dei provvedimenti anche contro di loro, lei ha già dato il video a chi di dovere. Queste le sue parole: “Io ho depositato il video che vede coinvolti Oppini e Zorzi. Bisogna vedere se ci saranno i presupposti per procedere. In passato chi si è seduto nei salotti televisivi straparlando di me oggi non parla più. Vi siete domandati perché? Semplice. È stato querelato”.

Serena Enardu ha aggiunto: “Oppini poi ha detto a me che sono finta, arrivista e costruita quando durante la prima settimana ci ha provato all’interno della casa con una concorrente e quando si è sentito scoperto si è subito nascosto.”

E ancora: “Lo stesso Zelletta che come abbiamo visto ha gli scheletri nell’armadio si è permesso di giudicare me. Mi dispiace che questi comportamenti siano stati tollerati e che non ci sia stata una punizione come è avvenuto in alcuni casi”.

Serena Enardu ha parlato poi di Pago e della sua vittoria a Tale e quale show. All’ex compagno ha rivolto bellissime parole: “Conoscevo il suo talento e gli ho fatto i complimenti per la vittoria. È stato davvero bravissimo ma io non avevo dubbi. Il suo talento è stato palese per me ma ha avuto poche possibilità di poterlo mostrare e di mettersi alla prova.”

L’ex gieffina ha concluso dicendo: “Oggi Pago è una persona più forte e secondo me questa esperienza l’ha anche migliorato. Gli auguro che questo possa essere l’inizio di una lunga carriera perché si merita il successo che ha”.

Sara Fonte

