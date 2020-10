Zappa: ecco il trailer del documentario di Alex Winter sul genio musicale

La star di Bill & Ted si è posta dietro alla macchina da presa per raccontare la storia di un genio.

Prodotto da Magnolia, il trailer del documentario è appena stato caricato sul loro canale You Tube.

Frank Zappa è stato un polistrumentista, cantautore, compositore, band leader, personalità eccentrica ed è riconosciuto come uno dei grandi geni musicali del XX secolo. Il suo lavoro comprende elementi di musica Jazz, Funk, Progressive Rock, Rock Psichedelico e tanti altri, spesso mescolati assieme.

É ricordato anche per le sue battaglie per la libertà di parola in ambito artistico e, più in generale, per aver sempre preso parte al discorso politico del suo tempo.

“Eravamo rumorosi, eravamo volgari ed eravamo strani” annuncia la voce di Zappa all’inizio del trailer.

Il documentario contiene filmati familiari e registrazioni live inedite tratte direttamente dagli archivi della famiglia Zappa, e si ripromette di esplorare la vita personale del musicista.

Esibirà anche una varietà di interviste a familiari e stretti collaboratori di Zappa, cune la moglie Gail Zappa e musicisti quali Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White e tanti altri.

Un lavoro monumentale

Il progetto è frutto della passione di Alex Winter (Bill & Ted Face The Music), ed ha richiesto anni di lavoro. Ecco il commento da lui rilasciato:

Questo è il progetto più ambizioso a cui abbia mai lavorato, con un paio d’anni di preservazione degli archivi in aggiunta a diversi anni per la realizzazione del film in sé. Questo non è il tuo solito documentario sulla musica, piuttosto è una sfaccettata narrazione che mira a portare questo complesso artista in vita. Magnolia, con la sua lunga e distinta storia di supporto al grande Cinema, è la casa perfetta per Zappa e sono estasiato di collaborare con loro

“Alex Winter ha creato uno spettacolare documentario. Zappa è un incredibilmente sfaccettato ed appagante sguardo al visionario iconoclasta ed all’ambiente che lo ha formato“, ha confermato Eamonn Bowles, presidente della Magnolia.

La casa di distribuzione rilascerà il film ovunque il 27 novembre. Ciò vuol dire che sarà disponibile sulle maggiori piattaforme di Streaming.

Non potevi dire ‘Ah si, questo è Rock’n’roll’. Non lo era. ‘É Jazz’. No. ‘É musica Pop’. No. ‘Allora cosa diavolo è?’ É Zappa Ruth Underwood , percussionista – Mothers of Inventions

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui