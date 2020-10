Le macchie sul viso di Patrizia De Blanck causate da una terribile malattia: “Ho rischiato la meningite fulminante”

Patrizia De Blanck fa spesso parlare di sè per le sue uscite “forti”, anche all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Tuttavia, c’è anche un altro particolare della Contessa che sta facendo discutere molto il popolo del web.

In molti hanno infatti notato alcune macchie sul volto della De Blanck, chiedendosi il motivo di quelle strane imperfezioni cutanee.

Il mistero in realtà non è tale, perchè era stata la stessa Contessa a parlare pubblicamente di una malattia che l’aveva colpita due anni fa e che stava per diventare letale.

Si tratta della dacriocistite, un’infezione del sacco lacrimale, che di fatto va ad ostruire proprio il dotto lacrimale. Molto frequente e poco preoccupante nei bambini, nelle persone di una certa età può comparire in seguito a pneumococchi e streptococchi.

Se il pus si estende molto, le conseguenze possono diventare molto serie, come raccontato dalla stessa De Blanck a Pomeriggio Cinque, il programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso.

“Il pus era arrivato dietro all’orecchio. Stava per raggiungere il cervello. Ho rischiato di morire di meningite fulminante – il racconto della Contessa – La scorsa estate ho pianto molto per la morte del mio cane. E le lacrime hanno fatto infezione”.

E’ stata la figlia Giada a costringerla a recarsi al pronto soccorso dopo aver notato che il viso della madre si era completamente deformato. “Il medico che mi ha salvato ha detto che se avessi trascorso un’altra notte così sarei morta per una meningite fulminante“, ha poi concluso la Contessa.

