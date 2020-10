Andrea Zelletta fuori dal Grande Fratello Vip. Oppini spiega: “Non è in Casa per motivi personali”

Andrea Zelletta ha dovuto lasciare il Grande Fratello Vip per motivi personali, il gieffino rientrerà presto nella casa?

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Andrea Zelletta, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il gieffino ha momentaneamente lasciato la casa più spiata d’Italia. Si è improvvisamente assentato senza dare spiegazioni a nessuno. Dopo un po’ gli altri inquilini hanno iniziato a notare la sua assenza e a chiedersi dove fosse finito.

Tra tutti è stata la Contessa De Blanck a chiedere più volte dove fosse Andrea Zelletta. Per alleviare il doloro alla gamba ogni giorno lui le fa un messaggio, proprio per questo si è subito accorta della sua assenza.

Quando Patrizia De Blanck ha chiesto per l’ennesima volta dove fosse Zelletta, Francesco Oppini ha deciso di dare una spiegazione a tutti i concorrenti. Dopo essere uscito dal confessionale, il gieffino al resto del gruppo ha detto che avrebbe dato l’annuncio solo una volta, precisando che poi non ne avrebbero dovuto più parlare.

Oppini agli altri concorrenti ha detto: “Andrea non è in Casa per motivi personali”. Del discorso di Francesco abbiamo sentito solo questa frase, subito dopo la produzione del Grande Fratello Vip ha tolto l’audio nella casa. Il pubblico non ha quindi potuto ascoltare la restante parte del discorso.

Al momento non è chiaro il motivo che abbia costretto Andrea Zelletta a lasciare la casa più spiata d’Italia. Non si sa nemmeno se e quando tornerà. Ieri sera Enock si è avvicinato a Francesco Oppini per chiedergli se Andrea sarebbe tornato in casa, nemmeno loro conoscono quindi molti dettagli. Il fratello di Balotelli ha legato molto con Zelletta, Francesco gli ha detto di non preoccuparsi, ha poi aggiunto che il Grande Fratello Vip non ha svelato quale sia il motivo personale che ha allontanato Andrea dalla casa.

Francesco Oppini pensa che potrebbe trattarsi di una questione di avvocati dal momento che nei giorni scorsi Andrea Zelletta in confessionale aveva chiesto di poter diffidare Alice Fabbrica. Ha dovuto incontrare i suoi avvocati lontano dalle telecamere? Questo al momento non possiamo saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più e per scoprire quando Zelletta rientrerà nella casa.

Sara Fonte

