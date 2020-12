Molte sono state le critiche e i reality stoppati per incorrettezze dei partecipanti. L’anno 2020, in particolare, potrebbe avere stabilito un record. Una delle trasmissioni molto seguita, L’Eredità, ha avuto come campione Massimo Cannoletta. “Ora si spiegano tutti i soldi vinti con Insinna“

L’Eredità e il gossip su Massimo Canoletta?

Non bastavano le noie avute dal conduttore Flavio Insinna, più volte richiamato, per le sue uscite fuori luogo. A volte anche troppo audaci, il campione ha rivelato una notizia del suo passato.

Massimo Cannoletta, come la maggior parte di noi è al corrente, ha fatto una rivelazione alquanto inaspettata. Egli, infatti, aveva già preso parte al programma di Flavio Insinna su Rai1.

Correva l’anno 2005 e Amadeus conduceva il famoso “gioco a premi televisivo”. In quell’occasione Cannoletta era stato subito eliminato. La voglia di riprovare, però, non se ne è andata

“Ed eccomi qui”, ha raccontato il campione al Tg1

Massimo Cannoletta ha 46 anni, si è laureato in Scienze Politiche, originario di Lecce. Il campione parla quattro lingue e, prima del COVID -19 il suo lavoro era sulle navi da crociera.

Ogni record è stato da lui superato, con una vittoria di ben 202.500 euro. Sono state ben ventisette le puntate vinte. Il concorrente, ha deciso di sbagliare una risposta per permettere agli altri colleghi di giocare.

Ha passato il testimone a un’altra concorrente Francesca, divenuta campionessa. Lui rimarrà con un bonus, per avere vinto molte trasmissioni consecutive e potrà vincere ancora. Non sarà campione ma sbancherà la Rai.

Intanto i commenti si sprecano e le critiche sul fatto che tutto fosse programmato giungono da molti. Saranno vere? Per l’Eredità Cannoletta avrebbe contribuito a un nuovo gossip!

