Tommaso Zorzi svela ciò che prova davvero per Oppini: “Cosa posso fare?”

Tommaso Zorzi parla di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, il gieffino ammette di essersi innamorato di lui

Tommaso Zorzi sta vivendo un momento molto delicato al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Dopo che Francesco Oppini ha abbandonato la casa più spiata d’Italia Tommaso ha avuto un crollo emotivo. Tra i due è nata un’amicizia speciale nella casa. Zorzi sapeva che l’amico voleva andare via ma non immaginava che lo avrebbe fatto proprio venerdì sera. Dopo la puntata è apparso disperato, non riusciva a smettere di piangere.

Tommaso Zorzi sta male al Grande Fratello Vip, sente molto la mancanza di Oppini. Ieri Cristiano Malgioglio vedendolo stare male gli ha chiesto: “Ti sei innamorato? Vorresti averlo come uomo nella tua vita?”.

Malgioglio è convinto che quello che Tommaso prova per Francesco non è solo amicizia. Queste le sue parole: “Non puoi avere questi momenti di vuoto e di patimento per un amico quindi secondo me tu ti sei innamorato di Francesco”. E ancora: “Quando ci si innamora di un ragazzo etero, ti può dare tanto affetto, ma non ti può dare altro”.

Zorzi senza troppi giri di parole ha confessato i suoi veri sentimenti per Oppini. A Malgioglio ha detto: “Non ti posso negare di essermi innamorato, è evidente. Lui aveva una sensibilità che è rara trovare in un uomo. Era molto premuroso. Eravamo in simbiosi ed è una cosa che non mi è mai capitata con nessun’altro. Forse mi sono innamorato proprio di questo, ma cosa posso fare?”

Più tardi, mentre chiacchierava con Maria Teresa Ruta, dopo aver rivelato ciò che prova per Oppini ha cercato di prenderla a ridere per non stare peggio. Queste le sue parole: “E dopo questa basta. Oggi ho raggiunto il top, voglio andare a vivere in Tiber a pascolare i lama. Tu non hai idea, non ho capito cosa ho fatto. Rido, perché altrimenti dovrei prendere a capocciate il muro. Ho fatto una bella chiacchierata con la Malgy. Ti ha detto qualcosa? Cosa ti immagini?”

Tommaso Zorzi ha poi aggiunto: “Vorrei essere mummificato. Mi piacerebbe che qualcuno mi bendasse la bocca. Non ti dico che film ho dentro amore, Il Tempo delle Mele è nulla a confronto. Voglio un biglietto solo andata per il Bangladesh e cambio identità. Cosa mi ha fatto dire la Malgy? No, non è che mi ha fatto dire…”

Nel corso della prossima puntata, cosa dirà Francesco Oppini in merito alla rivelazione dell’amico? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

