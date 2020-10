Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini al Grande Fratello Vip: Stefania Orlando lo mette in guardia

Stefania Orlando avverte Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci lo illude al Grande Fratello Vip?

Si continua a parlare della vicinanza tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ieri Stefania Orlando e Guenda Goria nella casa hanno parlato del loro rapporto.

Fino a pochi giorni fa sembrava che non potesse nascere nulla più dell’amicizia tra Pierpaolo ed Elisabetta. Nonostante i due fossero molto complici, lei continuava a ripetere che la loro era solo amicizia, aveva anche parlato di un uomo che nella casa continua a pensare quotidianamente.

Di recente Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno discusso nella casa più spiata d’Italia, il loro rapporto è molto cambiato dopo che hanno chiarito. La gieffina si sta avvicinando sempre di più a Pretelli e questo ha creato un po’ di confusione, non solo da parte del pubblico che li osserva da casa ma anche nei confronti degli altri concorrenti.

Parlando con Guenda Stefania Orlando ha detto che a parer suo Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip sta uscendo solo come il corteggiatore di Elisabetta. Pensa invece che dovrebbe farsi conoscere di più per quello che è lui davvero.

La Orlando ha affrontato la stessa discussione anche con Pretelli. Al gieffino ha detto che all’inizio in molti pensavano che quello tra lui e la Gregoraci fosse solo un gioco, lo sospettava anche lei. Ad oggi, però, ha capito che per Pierpaolo non è un gioco.

A Pierpaolo Pretelli Stefania ha precisato di non volersi intromettere nella sua vita personale, gli ha però detto che se a lei un uomo non piace non lo illude. La Gregoraci ad oggi sta dando molte speranze all’ex velino di Striscia la notizia, fuori dalla casa continueranno a frequentarsi? Questo non possiamo saperlo al momento. Intanto, Pretelli ha detto a Stefania che ciò che è nato con la Gregoraci è reale.

Più tardi in confessionale Pierpaolo Pretelli ha commentato la discussione con Stefania con queste parole: “Non so perché me l’ha tirata fuori così, dal nulla. Magari mi ha voluto far aprire gli occhi, non lo so. Però io so capire se dall’altra parte si sta prendendo la situazione come un gioco o no. Ci può stare che si faccia delle domande, però fino a na certa. Poi un po’ sono anche cose mie”.

Elisabetta Gregoraci ha visto Stefania e Pierpaolo parlare in veranda, non è chiaro però se abbia capito di ciò che parlavano. La gieffina, parlando del suo rapporto con Pretelli, in confessionale ha detto: “Può infastidire questo rapporto così vero, così bello. Secondo me sì, c’è un pizzico di gelosia da parte di alcuni di loro”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui