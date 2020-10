Alba Parietti attacca Zorzi, Oppini si dissocia: “Mi sento in imbarazzo”

Alba Parietti e Tommaso Zorzi si scontrato al Grande Fratello Vip per Francesco Oppini, il gieffino si dissocia dalle parole della madre

Dopo qualche incomprensione Tommaso Zorzi e Francesco Oppini negli ultimi giorni sembravano essersi riavvicinati al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Durante la quattordicesima puntata andata in onda ieri sera i due sono tornati a scontrarsi non appena hanno visto la clip di ciò che Oppini ha detto sull’influencer. Nella casa Francesco ha infatti pensato che Tommaso potrebbe essersi allontanato perché forse si aspettava altro da lui.

Tommaso Zorzi ha attaccato subito Oppini, al gieffino ha chiesto quando e come gli avrebbe fatto intendere di volere altro. Francesco ha detto di aver risposto solo alle parole della De Blanck, a detta sua non è successo nulla di particolare.

L’influencer ha ribadito il vero motivo che lo ha spinto a prendere le distanze da Oppini, i due ne avevano già parlato tra loro, a Zorzi non è piaciuto che ne abbia parlato anche con altri. Cosa si aspetta da Francesco? In merito a ciò ha detto: “Voglio che sia una persona sincera e leale nei miei confronti”.

Il conduttore ha fatto poi sapere che una persona ha commentato ciò che è successo tra Tommaso e Francesco. Signorini ha quindi fatto vedere ai concorrenti i messaggi contro Zorzi scritti da Alba Parietti. A detta della donna nella casa più spiata d’Italia l’influencer avrebbe tradito il figlio, pensa che lo abbia pugnalato alle spalle e che abbia anche influenzato gli altri.

Dopo aver letto le parole della Parietti, questa è stata la replica di Tommaso Zorzi: “Volentieri uscito da qua le spiego come io suo figlio non l’ho mai accoltellato. Anzi io capisco anche da uno sguardo che sta male, lo ha detto pure lui. Se lei desidera la mia eliminazione o quella di suo figlio rispetto il suo volere. Questa cosa si è sviluppata in me dopo che suo figlio ha parlato di me come una pedina. Chiedo se ho mai inculcato il mio pensiero su Francesco a qualcuno”.

Gli altri concorrenti hanno precisato di non essere stati in alcun modo influenzati da Tommaso, anche il conduttore pensa che il gieffino sia sempre stato trasparente. Zorzi ha poi aggiunto: “Si è scagliata in maniera molto dura contro di me, potrebbe essere mia madre. E mia madre potrebbe leggere… Lo trovo un po’ di cattivo gusto”.

Intanto Francesco Oppini si è voluto dissociare da ciò che la madre ha detto. Queste le sue parole: “Mi dissocio. Mi sento in imbarazzo, qualora rimanessi mi crea una ulteriore difficoltà a mantenere un equilibrio. Signorini ha invitato Zorzi e Francesco a riconciliarsi perché è palese che si vogliono bene.

Ieri sera Oppini ha ricevuto una lettera dalla fidanzata Cristina, dopodiché hanno avuto la possibilità di vedersi in videochiamata. Alla fidanzata il gieffino ha detto: “Calma mia madre, falle fare una passeggiata perché mette in difficoltà me”.

Insieme a Cristina c’era anche la Parietti, Signorini l’ha invitata ad intervenire. Il figlio le ha chiesto di non intromettersi nelle dinamiche del gioco, Alba ha così risposto: “Poi quando torni a casa ne parliamo, perché io non ne posso più. Fai le dinamiche dei giochi da solo. Ho visto che Tommaso c’è rimasto molto male. A me piaci molto, io trovo che tu abbia una grande intelligenza e una grande sensibilità e si vede tutta.”

La madre di Francesco Oppini ha poi concluso dicendo: “Noi siamo simili, quindi attenzione: le persone vanno conosciute fino in fondo. Sentire mettere in dubbio Francesco mi ha fatto molto male”.

Sara Fonte

