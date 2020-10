Muore Sean Connery, quali 007 sono stati interpretati dal grande attore scozzese?

E’ morto all’età di 90 anni il famoso attore scozzese Sean Connery.

Per lui una lunghissima carriera (terminata nel 2003 con una interpretazione ne La Leggenda Degli Uomini Straordinari) e tanti premi (tre Golden Globe, due BAFTA e un Oscar).

Ma, soprattutto, l’essere per tutti l’unico e vero James Bond.

Sean Connery è stato infatti il più importante tra gli attori che nel corso della storia hanno interpretato l’agente segreto britannico

Quali 007 sono stati interpretati da Sean Connery?

Agente 007 – Licenza di uccidere

Agente 007 – dalla Russia con amore

Agente 007 – Missione Goldfinger

Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono)

Agente 007 – Si vive solo due volte

Agente 007 – Una cascata di diamanti.

Tra Si vive solo due volte e Una cascata di diamanti uscirà un altro 007, interpretato da George Lazenby.

In seguito Sean Connery – timoroso di essere ricordato solo come James Bond – lascerà il ruolo, ricoperto da Roger Moore.

Quali altri attori sono stati James Bond?

Oltre a Sean Connery, George Lazenby e Roger Moore, gli altri attori ad interpretare il ruolo di James Bond sono stati tre: Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig (che è l’attuale interprete, in uscita con No time to die).

