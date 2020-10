Canterville – Un fantasma per antenato: trama e curiosità dell’adattamento del 2016 del romanzo di Oscar Wilde

Canterville – Un fantasma per antenato è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.15 su Italia Uno, in prima visione.

Il titolo originale del film è Le fantôme de Canterville, ovvero il Fantasma di Canterville. Il film è un adattamento del 2016 del celebre romanzo di Oscar Wilde.

Canterville – Un fantasma per antenato: trama, trailer, cast e curiosità

Canterville – Un fantasma per antenato è una pellicola del 2016. Questo adattamento è scritto e diretto da Yann Samuell. La residenza dei Canterville è infestata dal fantasma della padrona di casa, Aliénor, e di quello del suo maggiordomo.

Infatti, entrambi sono costretti per l’eternità nel castello e lo difendono dalle aggressioni esterne. Purtroppo, però, gli equilibri si sfaldano quando gli Otis acquistano il castello e decidono di abitarci, Otis, stanchi della vita parigina. Difficile scacciare i nuovi proprietari del 21esimo secolo per i due fantasmi, anche perché sono abituati a qualsiasi tipo di orrore.

Infatti, i bambini finiscono per ridicolizzare i fantasmi, mentre i genitori li ignorano. Solo la 15enne Virginia si rende conto della situazione e decide di liberare i fantasmi dalla loro maledizione.

Il cast è composto da:

Audrey Fleurot: Aliénor de Canterville.

Michaël Youn: Gwilherm.

Michèle Laroque: Elisabeth.

Lionnel Astier: Alain.

Mathilde Daffe: Virginia.

Julien Frison: Erwan.

Djelhan Wague: Eusèbe.

Alcune curiosità sul film: il film si basa sul racconto umoristico di Oscar Wilde del 1887. Molti elementi di questa storia erano tratti dalle leggende popolari e questo la rese ancor più celebre. Per questo, sono ben 11 gli adattamenti tra cinema, teatro e televisione basati su questa storia. Ecco quali sono:

The Canterville Ghost (1944) Film interpretato da Charles Laughton ambientato nel tempo di guerra e con una trama notevolmente rimaneggiata. The Canterville Ghost (opera, 1966) Opera teatrale del compositore russo Alexander Knayfel’. Il fantasma di Canterville (opera, 2000) Opera teatrale del compositore italiano Claudio Scannavini. Il fantasma di Canterville da Oscar Wilde (regia, traduzione e adattamento di Daniela Remiddi). Adattamento televisivo del 1974 con David Niven nella parte del fantasma. The Canterville Ghost (1985) Film TV interpretato da Richard Kiley. Il fantasma di Canterville, adattamento televisivo del 1986 interpretato da Alyssa Milano e John Gielgud. Fantasma per amore (The Canterville Ghost), adattamento televisivo del 1996 interpretato da Patrick Stewart e Neve Campbell. Adattamento televisivo del 1997 TV interpretato da Ian Richardson e Celia Imrie. Il Fantasma di Canterville (1994) commedia musicale di Franco Travaglio. Le Fantôme de Canterville (2016) film franco-belga diretto da Yann Samuell.

