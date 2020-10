Anticipazioni Daydremer, sabato 31 ottobre 2020: Can vuole chiedere a Sanem di sposarlo

Le anticipazioni di “Daydremer-Le ali del sogno” di sabato 31 ottobre 2020.

Ceyda rivela a Can che con l’aiuto di una talpa di Mackinnon nell’azienda di Fabbri hanno scoperto che quest’ultimo sta per lanciare un nuovo profumo. Sanem, quindi, teme che si venga a sapere che il profumo in questione è il suo, che ha dato a Fabbri affinchè ritirasse la denuncia sporta nei confronti di Can.

Huma va a casa del figlio senza avvertirlo e trama per separare Can e Sanem. A casa di Can, viene indetta una riunione per cercare un modo per far uscire il profumo della Red Mode prima di quello di Fabbri. Mentre Sanem teme che si venga a sapere la verità, Huma, convinta che si tratti della donna giusta per il figlio, invita Ceyda. Can, intanto, vuole fare la proposta di matrimonio a Sanem.

Arrabbiato con la madre, Can va a dormire al rifugio, dove viene preso da un momento di nostalgia e apre una scatola dove conserva tutti i suoi giochi da bambino e l’ultima foto scattata con la madre Huma quando era ancora piccolo. Ayhan non sa se se far vedere ad Osman la foto di Leyla con Emre inviatale da Cey Cey e viene fermata da Aysun che le domanda quando ci sarà il fidanzamento tra Leyla e Osman secondo una chiacchiera riportatale da Muzaffer la sera prima.

Can si ritagliano un momento per loro, per poter parlare. Sanem vuole dire che ha venduto il suo profumo a Fabbri, mentre Can vuole fare a Sanem la proposta di matrimonio. Avendo capito le intenzioni di Can, Sanem ne parla con Leyla: se prima non dirà tutto a Can non accetterà mai di sposarsi con lui.

Leyla parla con Emre ed entrambi decidono di interrompere il momento idilliaco con una bugia per evitare che Sanem dica tutto a Can, dato che il fotografo, se scoprisse la verità, potrebbe lasciare la ragazza. Guliz continua a fare pettegolezzi in agenzia ma viene sgridata da CeyCey e Deren.

Maria Rita Gagliardi

