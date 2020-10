Chi è della moglie di Red Canzian? Beatrice Niederwieser: età, figli e curiosità su di lei

Beatrice Niederwieser è la moglie di Red Canzian. Come si sono conosciuti i due? L’ex Pooh e l’attuale moglie si sono conosciuti tramite amici comuni.

I due si sono poi sposati nel 2000. Quando si sposarono, per entrambi non era il primo matrimonio. Infatti, Canzian aveva già la figlia Chiara, avuta dall’ex moglie Delia Gualtiero. Invece, Beatrice aveva un figlio, Philipp.

Infatti, il figlio di Beatrice è compositore e batterista e ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, come Pino Daniele.

Beatrice Niederwieser e Red Canzian si sono conosciuti in un locale a Corvara. Per far scoccare la scintilla, però, sono stati necessari 10 anni e un matrimonio alle spalle.

La donna non è sui social ed è difficile trovare una sua foto pubblica. Spesso non si vede neanche in televisione. In compenso, gira una foto dal profilo Instagram di Red.

Si tratta di un’immagine scattata per il matrimonio della figlia di Red, Chiara. Poi c’è quella in alto, dove i due, lo scorso 9 luglio, hanno festeggiato i 20 anni di matrimonio.

Non è nota la sua esatta data di nascita, ma si sa che è di origini tedesche (anche se ha vissuto a Bolzano) e che è diplomata in pianoforte.

