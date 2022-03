Chi è Luigi Bruno, il giovanissimo fidanzato di Andrea Delogu?

Ecco chi è Luigi Bruno, nuovo fidanzato della conduttrice Andrea Delogu

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, la conduttrice Andrea Delogu è di nuovo innamorata e lo ha svelato ieri a Verissimo, programma pomeridiano di Silvia Toffanin. Ma chi è il fortunato? Si tratta di Luigi Bruno, di 17 anni in meno di lei.

Fisico statuario, occhi castani, Luigi ha 23 anni, vive a Milano e lavora come modello per l’Elite Model Management, agenzia di moda del capoluogo lombardo e pare che abbia partecipato a numerosi servizi, tra cui anche quelli di Dolce & Gabbana. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa per essere stato immortalato per le strade di Milano insieme ad Andrea Delogu, con la quale si scambiava un bacio appassionato. Gli scatti sono stati pubblicati dalla rivista Diva e Donna.

La relazione però non è ancora stata definita “ufficiale”. La conduttrice, ospite da Silvia Toffanin, si è definita ancora “single” e che sta frequentando una persona più giovane: “È una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia Lui fa il modello, ha 23 anni, è divertente”. Insomma, la Delogu si dice molto felice di questa frequentazione, poiché le regala leggerezza e spensieratezza ciò di cui ora ha davvero bisogno.

