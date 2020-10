Grande Fratello Vip, duro scontro tra Elisabetta e Stefania. La Gregoraci sbotta: “Non ho bisogno di fare strategia”

Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando si sono scontrate ieri al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo

È andata in onda ieri 30 ottobre la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, all’inizio della puntata c’è stato un duro scontro tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci.

Tutto è iniziato perché la Orlando nella casa più spiata d’Italia ha detto la sua sul rapporto nato tra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Stefania è sicura che il gieffino sia molto preso da Elisabetta, pensa però che lei stia portando avanti la loro ‘storia’ per conquistare i consensi del pubblico. Quella di Elisabetta sarebbe quindi una strategia.

Elisabetta Gregoraci dopo aver appreso i dubbi di Stefania non ha reagito bene, mentre lei parlava continuava a ripetere ‘che tristezza’. Interpellata da Signorini la Orlando ha ribadito che a parer suo Pierpaolo è davvero interessato ad Elisabetta, per la Gregoraci invece lui è solo una confort zone.

Dopo le parole di Stefania, questa è stata la replica della Gregoraci: “Tristissimo quello che ha detto, non ho bisogno di fare strategia. A te ti rode, ma perché ti deve dare così fastidio. Ti stai arrampicando sugli specchi”.

Il conduttore ha chiesto poi a Dayane Mello cosa pensa dei ‘Gregorelli‘, la gieffina ha detto che prima Pierpaolo trascorreva il suo tempo con loro, da quando è entrata Elisabetta ha occhi solo per lei. La Gregoraci però non ci sta, al conduttore ha infatti detto: “Pensa che io e Pierpaolo non ci ritagliamo mai del tempo da soli se non la notte, quando tutti dormono, proprio per evitare questa cosa”.

Parlando con Signorini Elisabetta Gregoraci ha ribadito che lei e Pierpaolo Pretelli non hanno una storia d’amore. Contro di lei si è scagliata anche Antonella Elia con queste parole: “Io sono allibita. Ti ho vista strusciarti contro quel pover uomo, tipo una gatta in calore. È troppo? Una gatta innamorata, scusa mi sono confusa. Tu sporgevi la parte inferiore del tuo corpo e lui appoggiava l’altra parte. Non so se mi sono spiegata”.

Alfonso Signorini ha continuato a chiedere cosa c’è davvero tra Elisabetta e Pierpaolo. Alla fine Pretelli ha detto: “C’è qualcosa sicuramente, ma si dovrà vedere fuori da qui per varie situazioni. C’è molta complicità, quando saremo fuori da qui…”.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli stanno aspettando di essere fuori dal Grande Fratello Vip per iniziare una vera frequentazione? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro.

Sara Fonte

