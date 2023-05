Una famiglia all’improvviso, come va a finire? Trama, curiosità e finale

Una famiglia all’improvviso è il titolo di un film del 2012 diretto da Alex Kurtzman. Ma esattamente, qual è la sua trama? Come finisce il film e cosa sappiamo sulla pellicola? Qui di seguito sarà possibile trovare molteplici informazioni.

Una famiglia all’improvviso, la trama

Una famiglia all’improvviso vede come protagonista un giovane di nome Sam che dopo aver saputo della morte del padre Jerry decide di partire da New York per recarsi a Los Angeles. Appena arrivato sul posto ecco che Sam riceve da parte dell’avvocato testamentario 150.000 dollari ed un biglietto da parte del padre defunto che gli chiede di consegnare i soldi alla figlia Frankie e a Josh.

Quanto accaduto fa quindi capire a Sam che il padre ha avuto una doppia vita e scopre così di avere una sorellastra ed un nipote. Spinto da alcuni problemi economici ecco che Sam prende una decisione molto particolare ed importante ovvero quella di tenere per se i soldi e allo stesso tempo conoscere la sorellastra e il nipote senza però rivelare la sua identità.

Frankie è un’ex alcolista e per instaurare con lei un rapporto ecco che Sam si finge anche lui ex alcolista. I due iniziano quindi a conoscersi fino al momento in cui la donna inizia a provare qualcosa di diverso per il giovane che a questo punto decide di svelare la sua identità e consegnare i soldi, così come chiesto dal padre. Frankie accetta i soldi per poter dare al figlio un futuro migliore ma decide di interrompere ogni rapporto con il fratellastro e cambiare casa.

Come finisce il film?

Molti sono coloro che desiderano sicuramente sapere come finisce il film. Ed ecco che sarà possibile scoprirlo proprio qui di seguito. Sam, che dovrebbe rientrare a New York per risolvere alcuni problemi legati al mondo del lavoro, decide di fermarsi più del dovuto a casa della madre Lilian. E proprio li viene rintracciato dal nipote Josh che gli consegna un biglietto contenente il nuovo indirizzo. Sam coglie quindi l’occasione per ritornare dalla sorellastra cercando di riunire la famiglia.

Frankie non sembra essere intenzionata a cambiare idea ma ecco che tutto cambia nel momento in cui Sam le fa vedere un filmato in cui lei da bambina gioca al parco giochi e Sam le corre incontro per giocare insieme a lei. Il padre Jerry infatti si era recato al parco insieme a Sam e alla mamma Lillian e aveva chiesto anche alla sua prima donna di portare la figlia Frankie. Dopo aver visto tale filmato ecco che Frankie, spinta anche dall’aver notato l’ottimo rapporto tra lui e Josh, decide di riallacciare i rapporti con il fratellastro.

Alcune curiosità sulla pellicola

Il film vede come protagonisti attori di grande fama tra cui Chris Pine nei panni di Sam, Elizabeth Bank nei panni di Frankie. E poi ancora Michelle Pfeiffer nei panni di Lillian e Michael Hall D’Addario nei panni di Josh. E’ stato distribuito nelle sale statunitensi il 29 giugno del 2012 mentre invece in Italia è arrivato il 3 agosto dello stesso anno. Nel primo weekend di programmazione è riuscito ad incassare addirittura oltre 4 milioni di dollari.

Molto importante è precisare che il film è basato sulla reale storia di Alex Kurtzman. La trama è infatti legata alle reali e personali esperienze del regista che proprio dopo la morte del padre ha scoperto di avere una sorellastra di cui non ne sapeva l’esistenza.